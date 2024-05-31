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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

Киев  •  УНН

31 мая 2024, 06:58  •  8018 просмотра

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Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце, со ссылкой на четыре источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщает Reuters.

Китай подтвердил, что не будет присутствовать на мирной конференции по Украине, которая состоится в Швейцарии в следующем месяце, со ссылкой на четыре источника, которые непосредственно знакомы с этим вопросом, сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

"Пекин отклонил приглашение, поскольку не было выполнено условий для участия, включая участие как россии, так и Украины", как пишет издание, сообщили три источника.

Как отмечается со ссылкой на один источник, "на этой неделе Китай проинформировал дипломатов о том, что невыполненные условия включают признание конференции как россией, так и Украиной, равное участие всех сторон и справедливое обсуждение всех предложений".

Министерство иностранных дел Китая не сразу ответило на просьбы о комментариях, указывает издание.

Пекин поддерживает созыв мирной конференции, признанной обеими сторонами с равноправным участием всех сторон, заявил в понедельник представитель Министерства иностранных дел страны.

Глава МИД россии сергей лавров в четверг предположил, что Китай мог бы организовать мирную конференцию, в которой могли бы принять участие россия и Украина.

В январе Украина пригласила главу Китая Си Цзиньпина принять участие в запланированном саммите мировых лидеров в Швейцарии. Президент Украины Владимир Зеленский на этой неделе призвал президента США Джо Байдена принять участие, но Вашингтон не подтвердил, кого он отправит.

Китай имеет тесные связи с россией и воздерживается от критики ее вторжения в Украину, но ранее предлагал помощь в посредничестве в конфликте.

Посольства Украины, россии и Швейцарии не сразу ответили на запросы о комментариях, отмечает издание.

Швейцария стремилась убедить больше стран Глобального Юга, включая Китай, принять участие в конференции.

Швейцария примет Саммит мира в Украине 15-16 июня: рассказала о приглашенных и цели конференции2 мая 2024, 10:24 • 22349 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

ВойнаполитикаНовости Мира
reutersReuters
shveitsariyaШвейцария
si-tszinpinСи Цзиньпин
dzho-baidenДжо Байден
kitaiКитай
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
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