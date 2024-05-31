"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам

Договоренности относительно мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце все еще далеко не соответствуют запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что делает сложным для Китая участие, заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин в пятницу, сообщает Reuters, пишет УНН.

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"Договоренности о встрече все еще далеко не соответствуют запросам Китая и общим ожиданиям международного сообщества, что делает сложным для Китая участие", - заявила официальный представитель МИД Китая Мао Нин на очередном брифинге.

"Китай всегда настаивал на том, чтобы международная мирная конференция была одобрена как россией, так и Украиной, при равном участии всех сторон и чтобы все мирные предложения обсуждались на справедливой и равной основе. Иначе ему будет трудно сыграть существенную роль в восстановлении мира", - отметила Мао Нин.

Reuters со ссылкой на МИД Китая проинформировало, что"Китай не примет участие в мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце, поскольку она не оправдывает его ожиданий, включающих участие как россии, так и Украины".

На этой неделе Китай проинформировал некоторых дипломатов о том, что он отклонил приглашение, заявив, что его условия не были выполнены, сообщили Reuters ранее четыре источника.

Китай не присоединится к швейцарской мирной конференции по Украине - Reuters

В них входило то, что конференция должна быть признана как россией, так и Украиной, в ней должно быть равное участие всех сторон и должно быть справедливое обсуждение всех предложений, сообщил один из источников.

Комментарий посольства Украины в Пекине

"Нам очень жаль, что китайская сторона не использует возможности изложить свою позицию на платформе саммита в Швейцарии", - заявил представитель посольства Украины в Пекине в заявлении Reuters.