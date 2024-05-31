"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления
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Ужасный участок дороги в Черниговской области, которым " скорая " едва довезла тяжело больную пожилую женщину в больницу, должно ремонтировать Агентство восстановления

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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ
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Этот год будет показательным с точки зрения постоянства и функционирования аграрного бизнеса - УКАБ

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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт
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Шведский самолет AWACS в тандеме с F-16 поможет отогнать российскую авиацию от пусковых рубежей минимум на 40 км - эксперт

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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности
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"Мы думали, что документы на землю были, но так их и не нашли": инициаторы дела против экс-министра Сольского рассказали новые подробности

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"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы
30 мая 2024, 08:59  •  111833 просмотра

"Одесский припортовый завод" играет важную роль в работе зернового коридора - нардепы

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Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки
30 мая 2024, 08:04  •  162514 просмотра

Крипта для чайников. Часть 5. Холодные и горячие кошельки

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Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ
30 мая 2024, 06:46  •  89425 просмотра

Ориентировочно 5 млн тонн зерновых в год вывозится из Украины путем "серого" экспорта - УКАБ

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Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании
30 мая 2024, 05:43  •  92728 просмотра

Мы не имеем права контролировать вес транспорта – Черниговская ОВА о дороге, в разрушении которой местные жители обвиняют две агрокомпании

Эксклюзив
Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт
29 мая 2024, 14:10  •  116235 просмотра

Присутствие Байдена на саммите мира, возможно, до сих пор остается на "столе" - Эксперт

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Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
29 мая 2024, 10:01  •  121155 просмотра

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"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам

Соглашения о мирной конференции по Украине в Швейцарии в следующем месяце все еще далеки от запросов Китая и общих ожиданий международного сообщества, что затрудняет участие Китая, говорят в Пекине.

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"Делает участие для Китая сложным": Пекин заявил, что договоренности по Саммиту мира в Швейцарии не соответствуют его запросам

В россии заявили о новом обмене пленными с Украиной

В России заявили, что провели обмен военнопленными из Украины. Предварительно домой вернулись 75 украинцев, но официальный Киев пока не подтвердил, что обмен состоялся.

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В россии заявили о новом обмене пленными с Украиной

Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф

Зеленский раскритиковал запрет на использование западного оружия для поражения целей в россии, заявив, что нелогично видеть, как российские террористы убивают украинцев, но не могут ответить, и обвинил россиян в том, что они просто насмехаются над этой ситуацией.

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Кажется, что россияне просто насмехаются над этой ситуацией: Зеленский о запрете бить по территории рф

На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление

В пункте пропуска "Ужгород - Вишне Немецкое" на украинско-словацкой границе регистрация пассажиров и оформление транспортных средств возобновятся сегодня, 31 мая, с 14:00.

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На КПП "Ужгород" сегодня заработает модернизированное легковое направление

Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкин объявил, что этим летом на саммите НАТО в Вашингтоне будет "мощный пакет" поддержки Украины.

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Блинкен: особенностью саммита НАТО будет "мощный пакет" для Украины

Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен

Заместителя председателя Ровенского областного совета разоблачили на взятке от частного предпринимателя за помощь в решении земельных и имущественных вопросов.

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Заместителя председателя Ровенского облсовета разоблачили на взятке в почти полмиллиона гривен

Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

К концу дня свет всем частным потребителям в Киеве, которые остались без электричества из-за российской ракетной атаки, должен быть восстановлен.

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Свет жителям Киева, оставшимся без электричества из-за российской атаки, восстановят до конца дня - советник КГГА

Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

россия осуществляет атаки с позиций вблизи российской границы, особенно в Харьковской области, и Украина имеет право защищаться от этих нападений, используя оружие, поставляемое Германией и другими странами, заявил представитель правительства Германии.

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Германия подтвердила, что Украина может использовать поставленное ею оружие для самообороны от атак рф с позиций вблизи границы

Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Беспилотники СБУ уничтожили в оккупированном Крыму российскую систему радиолокационного обнаружения дальнего действия стоимостью около 100 миллионов долларов.

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Дроны СБУ "погасили" в Крыму российский РЛС "Небо СВУ" в 100 млн долл-источник

Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Свирский и председатель Объединенного комитета начальников штабов США обсудили насущные потребности Вооруженных сил Украины.

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Сырский и генерал США Браун обсудили насущные потребности ВСУ