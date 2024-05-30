Ілон Маск може стати радником в уряді США, в разі перемоги Трампа на виборах – WSJ
Київ • УНН
Ілон Маск може стати радником Дональда Трампа в Білому домі, якщо останній переможе на наступних президентських виборах в США, йдеться у звіті The Wall Street Journal.
Якщо Дональд Трамп переможе на наступних президентських виборах в США і повернеться в Білий дім на другий термін, Маск може стати радником магната. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.
Деталі
Економічний підйом мільйонера Ілона Маска добре відомий у світі, але тепер засновник Starlink і власник X націлений на політичну кар’єру.
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За інформацією видання, Маск поінформував Трампа про свою поточну кампанію, спрямовану на те, щоб переконати впливових осіб у США не підтримувати президента-демократа Джо Байдена, який переміг пана Трампа на виборах у 2020 році і балотується на другий термін.
Але в редакції вказується, що представники пана Трампа та Ілона Маска не відразу відповіли на прохання про коментарі. Те ж саме, стосується представників Байдена.
Брайан Хьюз, з передвиборчої кампанії Трампа сказав Wall Street Journal, що тільки пан Трамп вирішить, "яку роль грає особа в його президентстві". Маск не відповів журналістам. Втім у редакції зазначають, що Трамп і Маск зустрілися наприкінці березня в Монтсорелі, в маєтку інвестора-мільйонера Нельсона Пельца в Палм-Біч, штат Флорида. Також йдеться про участь провідних діячів американської економіки, - на зустрічі нібито Трамп обговорював з Маском його можливу роль: у разі перемоги Трампа, засновник Starlink міг би стати радником Білого дому.
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Джерела також повідомили, що Маск разом з мільярдером Нельсоном Пельцом представили Трампу проект, спрямований на запобігання епізодам фальсифікацій на виборах, у який вони мали намір інвестувати.
Нагадаємо
У Нью-Йорку в суді завершилися слухання в межах історичного кримінального процесу над колишнім президентом США Дональдом Трампом, якого обвинувачують у фальсифікації фінансової звітності з метою приховати виплату порноакторці Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року.
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