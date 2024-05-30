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Ілон Маск може стати радником в уряді США, в разі перемоги Трампа на виборах – WSJ

Ілон Маск може стати радником в уряді США, в разі перемоги Трампа на виборах – WSJ

Київ • УНН

 • 22082 перегляди

Ілон Маск може стати радником Дональда Трампа в Білому домі, якщо останній переможе на наступних президентських виборах в США, йдеться у звіті The Wall Street Journal.

Якщо Дональд Трамп переможе на наступних президентських виборах в США і повернеться в Білий дім на другий термін, Маск може стати радником магната. Про це передає УНН із посиланням на The Wall Street Journal.

Деталі

Економічний підйом мільйонера Ілона Маска добре відомий у світі, але тепер засновник Starlink і власник X націлений на політичну кар’єру.

Дональд Трамп та Ілон Маск обговорили можливу роль радника для лідера Tesla, якщо ймовірний кандидат від Республіканської партії поверне Білий дім 

– пише WSJ.

За інформацією видання, Маск поінформував Трампа про свою поточну кампанію, спрямовану на те, щоб переконати впливових осіб у США не підтримувати президента-демократа Джо Байдена, який переміг пана Трампа на виборах у 2020 році і балотується на другий термін.

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Але в редакції вказується, що представники пана Трампа та Ілона Маска не відразу відповіли на прохання про коментарі. Те ж саме, стосується представників Байдена.

Брайан Хьюз, з передвиборчої кампанії Трампа сказав Wall Street Journal, що тільки пан Трамп вирішить, "яку роль грає особа в його президентстві". Маск не відповів журналістам. Втім у редакції зазначають, що Трамп і Маск зустрілися наприкінці березня в Монтсорелі, в маєтку інвестора-мільйонера Нельсона Пельца в Палм-Біч, штат Флорида. Також йдеться про участь провідних діячів американської економіки, - на зустрічі нібито Трамп обговорював з Маском його можливу роль: у разі перемоги Трампа, засновник Starlink міг би стати радником Білого дому.

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Джерела також повідомили, що Маск разом з мільярдером Нельсоном Пельцом представили Трампу проект, спрямований на запобігання епізодам фальсифікацій на виборах, у який вони мали намір інвестувати.

Нагадаємо

У Нью-Йорку в суді завершилися слухання в межах історичного кримінального процесу над колишнім президентом США Дональдом Трампом, якого обвинувачують у фальсифікації фінансової звітності з метою приховати виплату порноакторці Стормі Деніелс напередодні виборів 2016 року.

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Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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