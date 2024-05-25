Власник Starlink витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння - Маск
Київ • УНН
SpaceX Ілона Маска витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами заглушити Starlink.
Американський мільярдер та засновник компанії SpaceX, якій належить система Starlink, Ілон Маск заявив, що його компанія витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. росіянам вдалося вимкнути всі системи зв’язку, крім Starlink. Про це Маск написав у соцмережі Х, передає УНН.
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"Точно. SpaceX витрачає значні ресурси на боротьбу з російськими спробами глушіння. Це складна проблема. Їм вдалося вимкнути всі системи зв’язку, окрім Starlink", - написав Маск.
Це Маск написав у відповідь користувачу Гевіну Бейкеру, який у соцмережі Х прокоментував статтю The New York Times, у якій вказується, що росія застосувала передову технологію для втручання в супутниковий інтернет-сервіс Ілона Маска, що призвело до нових збоїв на північній лінії фронту.
Нагадаємо
За словами міністра цифрових технологій України Михайла Федорова, росія використовує все більш витончені засоби, щоб перекрити Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Starlink.
10 травня, коли російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, термінали зв'язку Starlink, якими користуються українські військові, за повідомленнями, перестали працювати через російське радіоелектронне глушіння.