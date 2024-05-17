У день нового наступу росіян на Харківщину у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink - WP

У день коли почався новий наступ російських військ на Харківщину, 10 травня, в регіоні перестали працювати термінали звʼязку Starlink, якими користуються українські військові. Про це з посиланням на розповіді самих військових пише Washington Post, передає УНН.

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Як зазначається, уздовж понад 40-кілометрового кордону Харківської області з росією розгорнута 125 бригада територіальної оборони. Військові використовували розвідувальні безпілотники, щоби щоденно стежити за тим, як москва нарощує сили для можливого нападу.

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Однак 10 травня бригада втратила всю відеотрансляцію через російське радіоелектронне глушіння. Термінали Starlink, за допомогою яких українські військові мають основний звʼязок, вийшли з ладу.

У певний момент ми залишилися повністю сліпими. Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухалися, ми працювали тільки через радіо або через телефони, де вони все ще працювали