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У день нового наступу росіян на Харківщину у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink - WP

У день нового наступу росіян на Харківщину у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink - WP

Київ • УНН

 • 17727 перегляди

10 травня, коли російські війська розпочали новий наступ у Харківській області, термінали зв'язку Starlink, якими користуються українські військові, перестали працювати через російське радіоелектронне глушіння, що зробило їх "повністю сліпими" і нездатними відслідковувати пересування російських військ.

У день коли почався новий наступ російських військ на Харківщину, 10 травня, в регіоні перестали працювати термінали звʼязку Starlink, якими користуються українські військові. Про це з посиланням на розповіді самих військових пише Washington Post, передає УНН.

Деталі 

Як зазначається, уздовж понад 40-кілометрового кордону Харківської області з росією розгорнута 125 бригада територіальної оборони. Військові використовували розвідувальні безпілотники, щоби щоденно стежити за тим, як москва нарощує сили для можливого нападу. 

Bloomberg виявив чорний ринок торгівлі Starlink Маска26.03.24, 10:00 • 40650 переглядiв

Однак 10 травня бригада втратила всю відеотрансляцію через російське радіоелектронне глушіння. Термінали Starlink, за допомогою яких українські військові мають основний звʼязок, вийшли з ладу.

У певний момент ми залишилися повністю сліпими. Це була найбільша проблема, ми не бачили, як вони рухалися, ми працювали тільки через радіо або через телефони, де вони все ще працювали

- розповів виданню командир підрозділу безпілотників у бригаді з позивним Артист.

Нагадаємо

Пентагон співпрацює із SpaceX Ілона Маска, щоб запобігти несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою під час війни з Україною.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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