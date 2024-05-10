Пентагон об'єднався з SpaceX, щоб завадити використання Росією Starlink
Київ • УНН
Пентагон співпрацює з компанією SpaceX, щоб запобігти використанню Росією несанкціонованих інтернет-терміналів Starlink у війні проти України.
Пентагон співпрацює із SpaceX Ілона Маска, щоб запобігти несанкціонованому використанню російськими військовими інтернет-терміналів Starlink на полі бою під час війни з Україною. Про це пише Bloomberg з посиланням на першого помічника міністра оборони з питань космічної політики Джона Пламба, передає УНН.
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США були активно залучені до співпраці з урядом України та SpaceX для протидії незаконному використанню Росією терміналів Starlink
Він також висловив впевненість, що Росія "продовжить спроби знайти способи використання Starlink та інших комерційних систем зв’язку".
Хоча це й надалі залишатиметься проблемою, я думаю, що ми знайшли хороші рішення як зі Starlink, так і з Україною
Пламб відмовився уточнювати, які тактики, методи чи процедури використовуються, щоб зупинити використання Росією високопортативних комунікаційних терміналів, які підключаються до низькоорбітальних супутників SpaceX.
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