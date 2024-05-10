Пентагон объединился с SpaceX, чтобы помешать использованию Россией Starlink

Пентагон сотрудничает с SpaceX Илона Маска, чтобы предотвратить несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя во время войны с Украиной. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на первого помощника министра обороны по вопросам космической политики Джона Пламба, передает УНН.

Детали

США были активно вовлечены в сотрудничество с правительством Украины и SpaceX для противодействия незаконному использованию Россией терминалов Starlink сказал Пламб в интервью агентству.

Он также выразил уверенность, что Россия "продолжит попытки найти способы использования Starlink и других коммерческих систем связи".

Хотя это и в дальнейшем будет оставаться проблемой, я думаю, что мы нашли хорошие решения как со Starlink, так и с Украиной подчеркнул Пламб.

Пламб отказался уточнять, какие тактики, методы или процедуры используются, чтобы остановить использование Россией высокопортативных коммуникационных терминалов, которые подключаются к низкоорбитальным спутникам SpaceX.

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