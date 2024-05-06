Польша продлит абонплату терминалов Starlink, которые были переданы Украине - Федоров

Польша продолжит оплачивать абонплату более 20 тысяч терминалов Starlink, которые были переданы Украине. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в своем Telegram-канале, пишет УНН.

Польско-украинское стратегическое партнерство: встретился с Вице-премьер-министром - Министром цифровизации Кшиштофом Гавковским. Польша - наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом. Сегодня договорились, что Польша продолжит абонплату этих терминалов. Благодарен коллегам за это решение - сообщил Федоров.

Министр назвал также и другие ключевые результаты встречи:

подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, дальше будем внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления;

обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.

Напомним,

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел онлайн-встречу со своим азербайджанским коллегой Вилаятом Эйвазовым.