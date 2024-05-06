Клименко обговорив з главою МВС Азербайджану гуманітарну співпрацю та міграційну політику
Київ • УНН
Україна та Азербайджан обговорили гуманітарну співпрацю, включаючи підтримку Азербайджану в розмінуванні українських земель та завершення роботи над оновленими угодами про боротьбу з організованою злочинністю та міграційну політику, під час онлайн-зустрічі між міністрами внутрішніх справ двох країн.
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів онлайн-зустріч зі своїм азербайджанським колегою Вілаятом Ейвазовим. Про це пише УНН з посиланням на пресслужбу МВС.
Деталі
Під час перемовин сторони зосередились на гуманітарній співпраці. Зокрема, підтримку в розмінуванні українських земель.
У МВС нагадали, що Україна активно використовує машину механізованого розмінування, яку Баку передало українським рятувальникам.
Окрім того, Україна та Азербайджан працюють над домовленістю щодо боротьби з організованою злочинністю.
Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Вірменії: обговорили динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі02.05.24, 17:48 • 20649 переглядiв
Боротьба з організованою злочинністю та міграційна політика - теж у фокусі уваги. Зараз наші фахівці разом з МВС Азербайджанської Республіки допрацьовують оновлені угоди про співпрацю у цих напрямках
У підсумку Клименко подякував міністру Ейвазову за надану допомогу. Та основне - за чітку та незмінну позицію підтримки України.
Нагадаємо
Україна запросила Азербайджан взяти участь на найвищому рівні у Міжнародному мирному саміті у Швейцарії та Конференції з питань відновлення України в Берліні.