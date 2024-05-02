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Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Вірменії: обговорили динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі

Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Вірменії: обговорили динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі

Київ • УНН

 • 20649 перегляди

Кулеба обговорив ситуацію з безпекою в Україні та на Південному Кавказі з міністром закордонних справ Вірменії Мірзояном у телефонній розмові.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном задля обговорення динаміки безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише УНН.

Я мав розмову з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном задля обговорення динаміки безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі,

- заявив Кулеба.

Деталі

Глава МЗС України привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією.

Сторони також домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес.

Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік02.05.24, 10:10 • 16808 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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