Кулеба провів телефонну розмову з очільником МЗС Вірменії: обговорили динаміку безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі
Київ • УНН
Кулеба обговорив ситуацію з безпекою в Україні та на Південному Кавказі з міністром закордонних справ Вірменії Мірзояном у телефонній розмові.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою МЗС Вірменії Араратом Мірзояном задля обговорення динаміки безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі. Про це повідомляє пресслужба МЗС України, пише УНН.
Я мав розмову з міністром закордонних справ Вірменії Араратом Мірзояном задля обговорення динаміки безпекової ситуації в Україні та на Південному Кавказі,
Деталі
Глава МЗС України привітав угоду про делімітацію кордону між Азербайджаном та Вірменією.
Сторони також домовилися про проведення політичних консультацій між міністерствами закордонних справ з широкого кола питань, що становлять взаємний інтерес.
Вірменія та НАТО погодили співпрацю на 2024 рік02.05.24, 10:10 • 16808 переглядiв