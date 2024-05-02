Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Армении: обсудили динамику ситуации с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой МИД Армении Араратом Мирзояном для обсуждения динамики ситуации с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе. Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины, пишет УНН.

Я разговаривал с министром иностранных дел Армении Араратом Мирзояном для обсуждения динамики ситуации с безопасностью в Украине и на Южном Кавказе, - заявил Кулеба.

Детали

Глава МИД Украины приветствовал соглашение о делимитации границы между Азербайджаном и Арменией.

Стороны также договорились о проведении политических консультаций между министерствами иностранных дел по широкому кругу вопросов, представляющих взаимный интерес.

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