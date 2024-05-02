Україна запросила Азербайджан взяти участь у саміті миру в Швейцарії
Київ • УНН
Україна запросила Азербайджан взяти участь на найвищому рівні у Міжнародному мирному саміті у Швейцарії та Конференції з питань відновлення України в Берліні.
Україна запросила Азербайджан взяти участь на найвищому рівні і Міжнародному саміті миру в Швейцарії та Конференції з відновлення України в Берліні. Про це повідомила віцеспікерка Олена Кондратюк, передає УНН.
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Зустрілася із Заступником Голови Міллі Меджлісу Республіки Аділєм Алієвим. Обговорила з паном Віцеспікером проведення 6-го міжнародного Форуму міжкультурного діалогу. Предствляючи Україну на форумі, я говорю про справедливість для України та наш мирний план, формулу миру Президента Зеленського. Запросила Азербайджан взяти участь на найвищому рівні і Міжнародному саміті миру в Швейцарії та Конференції з відновлення України в Берліні.
Також під час зустрічі підняли тему масового викрадення, "перевиховання" та примусового всиновлення український дітей рф, що містить ознаки геноциду. Таких дітей близько 20 000 за офіційними даними.
Кондратюк звернулася до азербайджанських колег приєднатися до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей.
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