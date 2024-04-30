Україна привітала делімітацію азербайджано-вірменського кордону - МЗС
Київ • УНН
Міністерство закордонних справ України вітає початок делімітації кордону між Азербайджаном і Вірменією на основі Алма-Атинської декларації 1991 року, розглядаючи її як передумову для нормалізації відносин і забезпечення регіональної стабільності та безпеки.
В Українському М,ЗС привітали рішення Азербайджану та Вірменії щодо делімітації кордону між їхніми країнами. Про це йдеться в заяві українського дипломатичного відомства, передає УНН.
Міністерство закордонних справ України вітає досягнуті домовленості між Азербайджаном та Вірменією щодо делімітації міждержавного кордону на підставі Алма-Атинської декларації 1991 року. Делімітація кордону між Азербайджаном та Вірменією на основі поваги до державного суверенітету, визнання територіальної цілісності та непорушності кордонів, мирного врегулювання суперечностей, відмови від використання чи погрози силою є необхідною умовою нормалізації відносин між країнами та гарантування стабільності і безпеки в регіоні.
Деталі
У Міністерстві закордонних справ України відзначили, що в умовах агресивної політики росії й постійних російських погроз країнам Балтії, Чорноморського регіону, Південного Кавказу та Центральної Азії, досягнуті домовленості про міждержавні кордони є додатковим і важливим фактором стабільності.
Сподіваємося на успішну практичну реалізацію досягнутих сторонами домовленостей. Україна зацікавлена у мирі та стабільності на Південному Кавказі.
Нагадаємо
Раніше УНН писав, що 23 квітня, Азербайджан і Вірменія почали делімітацію кордону . Того ж дня вони встановили перший прикордонний стовп на своєму державному кордоні в рамках процесу делімітації на основі геодезичних вимірювань.