Украина приветствовала делимитацию азербайджано-армянской границы - МИД

В Украинском МИДе приветствовали решение Азербайджана и Армении по делимитации границы между их странами. Об этом говорится в заявлении украинского дипломатического ведомства, передает УНН.

Министерство иностранных дел Украины приветствует достигнутые договоренности между Азербайджаном и Арменией по делимитации межгосударственной границы на основании Алма-Атинской декларации 1991 года. Делимитация границы между Азербайджаном и Арменией на основе уважения государственного суверенитета, признания территориальной целостности и нерушимости границ, мирного урегулирования противоречий, отказа от использования или угрозы силой является необходимым условием нормализации отношений между странами и обеспечения стабильности и безопасности в регионе. - говорится в заявлении украинского МИДа.

Детали

В Министерстве иностранных дел Украины отметили, что в условиях агрессивной политики России и постоянных российских угроз странам Балтии, Черноморского региона, Южного Кавказа и Центральной Азии, достигнутые договоренности о межгосударственных границах являются дополнительным и важным фактором стабильности.

Надеемся на успешную практическую реализацию достигнутых сторонами договоренностей. Украина заинтересована в мире и стабильности на Южном Кавказе. - добавили в ведомстве.

Напомним,

Ранее УНН писал, что 23 апреля, Азербайджан и Армения начали делимитацию границы . В тот же день они установили первый пограничный столб на своей государственной границе в рамках процесса делимитации на основе геодезических измерений.