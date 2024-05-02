Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии
Киев • УНН
Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.
Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне и Международном саммите мира в Швейцарии и Конференции по восстановлению Украины в Берлине. Об этом сообщила вице-спикер Елена Кондратюк, передает УНН.
Детали
Встретилась с Заместителем Председателя Милли Меджлиса Республики Адилем Алиевым. Обсудила с господином Вице-спикером проведение 6-го международного Форума межкультурного диалога. Предствляя Украину на форуме, я говорю о справедливости для Украины и наш мирный план, формулу мира Президента Зеленского. Пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне и Международном саммите мира в Швейцарии и Конференции по восстановлению Украины в Берлине.
Также во время встречи подняли тему массового похищения, "перевоспитания" и принудительного усыновления украинских детей рф, что содержит признаки геноцида. Таких детей около 20 000 по официальным данным.
Кондратюк обратилась к азербайджанским коллегам присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.
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