ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Киев  •  УНН

2 мая 2024, 00:09  •  804 просмотра

Read in English

Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне и Международном саммите мира в Швейцарии и Конференции по восстановлению Украины в Берлине. Об этом сообщила вице-спикер Елена Кондратюк, передает УНН.

Детали

Встретилась с Заместителем Председателя Милли Меджлиса Республики Адилем Алиевым. Обсудила с господином Вице-спикером проведение 6-го международного Форума межкультурного диалога. Предствляя Украину на форуме, я говорю о справедливости для Украины и наш мирный план, формулу мира Президента Зеленского. Пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне и Международном саммите мира в Швейцарии и Конференции по восстановлению Украины в Берлине.

говорится в сообщении

Также во время встречи подняли тему массового похищения, "перевоспитания" и принудительного усыновления украинских детей рф, что содержит признаки геноцида. Таких детей около 20 000 по официальным данным.

Кондратюк обратилась к азербайджанским коллегам присоединиться к Международной коалиции за возвращение украинских детей.

Украина приветствовала делимитацию азербайджано-армянской границы - МИД30 апреля 2024, 18:54 • 45721 просмотр

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
shveitsariyaШвейцария
azerbaidzhanАзербайджан
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
berlinБерлин
Эксклюзив
Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов
  •  104111 просмотра

Экспертизы акцизных марок, биологические и трасологические исследования: в КНИИСЭ рассказали, как определяют контрабандные сигареты и подделки известных брендов

Эксклюзив
Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ
  •  106158 просмотра

Примерно каждая восьмая разработка на платформе Brave1 - с применением ИИ

Эксклюзив
Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка
  •  107665 просмотра

Голосование за или против отставки Сольского ожидается на пленарной неделе: что говорят игроки агрорынка

Эксклюзив
Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов
  •  109172 просмотра

Оборонный кластер Brave1 предоставил разработчикам уже 186 грантов на 3,2 млн долларов

Эксклюзив
"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН
  •  100782 просмотра

"Дело министра Сольского": НАБУ призвали озвучить судьбу АТОвцев, которые получили землю, якобы принадлежавшую НААН

Эксклюзив
Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий
  •  103450 просмотра

Инструмент для быстрого определения подделок - эксперт о перспективах создания специалистами КНИИСЭ Базы образцов табачных изделий

Эксклюзив
Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение
30 апреля 2024, 11:59  •  125205 просмотра

Идея ликвидировать Министерство агрополитики и подозрение Сольскому - эксперты намекают на странное совпадение

Эксклюзив
В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов
30 апреля 2024, 11:29  •  120189 просмотра

В Минкульте сообщили, кто может решать судьбу Арки дружбы народов

Эксклюзив
Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА
30 апреля 2024, 07:46  •  128331 просмотра

Вице-президент АсМАП о задержании и мобилизации водителей грузовиков: работаем над решением вопроса с ОВА

Эксклюзив
Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов
29 апреля 2024, 17:02  •  154700 просмотра

Во время последней российской атаки на Одессу ранен бывший глава ЦИК Сергей Кивалов

Новости по теме
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

  •  804 просмотра
Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

  •  769 просмотра
Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

  •  785 просмотра
Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

  •  1786 просмотра
Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

  •  3212 просмотра
Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

  •  2728 просмотра
Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

  •  3444 просмотра
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

  •  3566 просмотра
Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

  •  5729 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы

В Херсоне раздаются взрывы

  •  10140 просмотра

Популярные

В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

В Одессе после обстрелов вспыхнул сильный пожар: над городом поднимается дым

  •  26795 просмотра
США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

США ввели новые санкции против россии: в "черный список" попал автозавод "Урал" и авиакомпания "Победа"

  •  27386 просмотра
Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение

Президент Зеленский уволил главу Ужгородской РГА Юрия Гузинца - распоряжение

  •  67810 просмотра
Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах

Украина и Польша работают над возможностью детям учиться украинскому языку в польских школьных программах

  •  67280 просмотра
Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

Инструкция по доению полумертвой коровы: что думают соцсети о "клубе белого бизнеса" Гетманцева

  •  68281 просмотра
Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

Что посмотреть: обзор премьер сериалов в мае

30 апреля 2024, 10:14  •  168077 просмотра

Публикации

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  169517 просмотра
Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

Миллионный подарок скрыть не удалось: как жена "сдала" состояние своего мужа-депутата

30 апреля 2024, 09:41  •  184632 просмотра
Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

Земельный банк НААН оказался пустым перед приватизацией: виной стала халатность "аграрных ученых"

30 апреля 2024, 05:32  •  208179 просмотра
"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

"Клубом белого бизнеса" Гетманцев хочет нивелировать давление предпринимателей по перезагрузке налоговой - эксперт

29 апреля 2024, 12:29  •  239345 просмотра
Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

Секретные материалы: депутат от Тимошенко без видимых уважительных причин закрыл доступ к своим декларациям

29 апреля 2024, 11:08  •  239928 просмотра

Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.

Война •   •  804 просмотра
Украина пригласила Азербайджан принять участие в саммите мира в Швейцарии

Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украинские пилоты тренируются летать на F-16 в Дании, и НАТО обнародовала видео, демонстрирующее их подготовку, в то время как Нидерланды предоставляют дополнительные истребители F-16 для тренировок в Румынии.

Война •   •  769 просмотра
Украинские пилоты готовятся к управлению истребителями F-16 в Дании

Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Украина требует от МОК расследования и действий после того, как российский гимн прозвучал для "нейтрального" российского спортсмена на велогонке "Виченца Бьонде-2024", нарушая рекомендации МОК.

спорт •   •  785 просмотра
Украина требует от МОК отреагировать на нарушения во время шоссейной велогонки Vicenza Bionde-2024

Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Джерри Хайль и alyona alyona провели вторую репетицию своего выступления на Евровидении "Teresa &amp; Maria", продемонстрировав уверенные шаги Джерри Хайля и огненные визуальные эффекты.

Культура •   •  1786 просмотра
Появилось фото и видео со второй репетиции Jerry Heil & alyona на Евровидении

Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

В результате российского удара по Одессе 1 мая один человек был госпитализирован, еще 12 получили медицинскую помощь на месте, была разрушена гражданская инфраструктура и возник масштабный пожар, с которым борются спасатели.

Война •   •  3212 просмотра
Удар по Одессе: появилось видео места обстрела: видео места обстрела

Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Таинственная большая воздушная платформа, возможно, новая американская конструкция двунаправленного летающего крыла, была замечена вблизи авиабазы Эглин в штате Флорида.

Новости Мира •   •  2728 просмотра
Возле авиабазы во Флориде заметили загадочную воздушную платформу

Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

18 сотрудников "Новой почты" нашли укрытие во время российского ракетного удара по Одессе, около 900 посылок были повреждены, но компания оказывает необходимую помощь им и их семьям.

Война •   •  3444 просмотра
Стало известно о состоянии работников после ракетного удара РФ

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Артему Марчевскому, соратнику Виктора Медведчука.

Война •   •  3566 просмотра
Словакия предоставила временную защиту пророссийскому пропагандисту Марчевскому

Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

В Грузии вспыхнули протесты, когда полиция применила перцовый баллончик, водометы и, как утверждается, резиновые пули против около 40 000 демонстрантов, которые выступали против противоречивого закона об "иностранных агентах", принятого парламентом.

Новости Мира •   •  5729 просмотра
Протесты в Грузии: перцовый спрей, водометы, резиновые пули и пожары - что происходит внутри и возле здания Парламента

В Херсоне раздаются взрывы

Российская армия обстреляла Херсон, повредив жилые дома и башню сотовой связи, в то время как взрывы были слышны в городе без объявления воздушной тревоги.

Общество •   •  10140 просмотра
В Херсоне раздаются взрывы