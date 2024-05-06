Клименко обсудил с главой МВД Азербайджана гуманитарное сотрудничество и миграционную политику

Министр внутренних дел Украины Игорь Клименко провел онлайн-встречу со своим азербайджанским коллегой Вилаятом Эйвазовым. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу МВД.

Детали

Во время переговоров стороны сосредоточились на гуманитарном сотрудничестве. В частности, поддержку в разминировании украинских земель.

В МВД напомнили, что Украина активно использует машину механизированного разминирования, которую Баку передало украинским спасателям.

Кроме того, Украина и Азербайджан работают над договоренностью по борьбе с организованной преступностью.

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Борьба с организованной преступностью и миграционная политика - тоже в фокусе внимания. Сейчас наши специалисты вместе с МВД Азербайджанской Республики дорабатывают обновленные соглашения о сотрудничестве в этих направлениях - резюмировали в МВД.

В итоге Клименко поблагодарил министра Эйвазова за оказанную помощь. Но главное - за четкую и неизменную позицию поддержки Украины.

Напомним

Украина пригласила Азербайджан принять участие на самом высоком уровне в Международном мирном саммите в Швейцарии и Конференции по вопросам восстановления Украины в Берлине.