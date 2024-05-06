Польща продовжить абонплату терміналів Starlink, які були передані Україні - Федоров
Київ • УНН
Польща продовжить сплачувати абонентську плату за понад 20 000 терміналів Starlink, переданих Україні, забезпечуючи критично важливий зв'язок та доступ до Інтернету для українців.
Польща продовжить сплачувати абонплату понад 20 тисяч терміналів Starlink, які були передані Україні. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у своєму Telegram-каналі, пише УНН.
Польсько-українське стратегічне партнерство: зустрівся з Віцепрем’єр-міністром - Міністром цифровізації Кшиштофом Гавковським. Польща - наш послідовний партнер по треку цифровізації. Країна надала понад 20 тисяч терміналів Starlink, які стали частиною критичною інфраструктури, вони забезпечують українців звʼязком та інтернетом. Сьогодні домовилися, що Польща продовжить абонплату цих терміналів. Вдячний колегам за це рішення
Міністр назвав також і інші ключові результати зустрічі:
підписали меморандум про співпрацю між міністерствами, далі впроваджуватимемо спільні проєкти з цифровізації, розвитку IT-індустрії, штучного інтелекту та електронного урядування;
обговорили підтримку дата-центру для Державної податкової служби України, який збудували на території Польщі для безпеки важливих даних.
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Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко провів онлайн-зустріч зі своїм азербайджанським колегою Вілаятом Ейвазовим.