В день нового наступления россиян на Харьковщину у бойцов ВСУ вышли из строя Starlink - WP

В день когда началось новое наступление российских войск на Харьковскую область, 10 мая, в регионе перестали работать терминалы связи Starlink, которыми пользуются украинские военные. Об этом со ссылкой на рассказы самих военных пишет Washington Post, передает УНН.

Детали

Как отмечается, вдоль более 40-километровой границы Харьковской области с Россией развернута 125 бригада территориальной обороны. Военные использовали разведывательные беспилотники, чтобы ежедневно следить за тем, как москва наращивает силы для возможного нападения.

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Однако 10 мая бригада потеряла всю видеотрансляцию из-за российского радиоэлектронного глушения. Терминалы Starlink, с помощью которых украинские военные имеют основную связь, вышли из строя.

В какой-то момент мы остались полностью слепыми. Это была самая большая проблема, мы не видели, как они двигались, мы работали только через радио или через телефоны, где они все еще работали - рассказал изданию командир подразделения беспилотников в бригаде с позывным Артист.

Напомним

Пентагон сотрудничает со SpaceX Илона Маска, чтобы предотвратить несанкционированное использование российскими военными интернет-терминалов Starlink на поле боя во время войны с Украиной.