росія використовує передові методи глушіння, щоб вивести з ладу Starlink - Федоров
Київ • УНН
За словами міністра цифрових технологій України Михайла Федорова, росія використовує все більш витончені засоби, щоб перекрити Україні доступ до супутникової інтернет-мережі Starlink.
росія використовує більш складні засоби для глушіння українського доступу до мережі Starlink. Про це заявив міністр цифрових технологій України Михайло Федоров в інтерв'ю The New York Times, передає УНН.
Деталі
NYT зазначає, що незадовго до того, як російські війська перетнули північний кордон України цього місяця, військовослужбовці 92-ї штурмової бригади України втратили життєво важливий ресурс. Супутниковий інтернет Starlink, який солдати використовують для зв'язку, збору розвідданих і атак безпілотників, перестав працювати.
За словами Федорова, у нещодавніх атаках Ррсії на Starlink, мабуть, використовували нові й досконаліші технології.
Раніше ця мережа відмінно протистояла перешкодам на фронті, де широко поширені радіоелектронна боротьба, радіоперешкоди та інші порушення зв'язку. Але росіяни зараз "тестують різні механізми, щоб порушити якість зв'язку Starlink, тому що це так важливо для нас", - сказав Федоров, не розкриваючи подробиць про те, що він назвав своїми "потужними" системами електронної зброї.
Минулого місяця чиновник, який очолює російську службу радіоелектронної боротьби, повідомив державним ЗМІ, що військові внесли Starlink до "списку цілей" і розробили можливості для протидії терміналам звʼязку.
У день нового наступу росіян на Харківщину у бійців ЗСУ вийшли з ладу Starlink - WP17.05.2024, 18:06 • 17727 переглядiв
Хоча Федоров сказав, що робота Starlink має скоро покращитися, деякі перебої, за словами солдатів і чиновників, були спеціально підлаштовані під російські атаки. За їхніми словами, будь-які перебої в критичні моменти бою ставлять ЗСУ у ще більш невигідне становище.
Федоров запевнив, що в Україні постійно тестують нові системи. За його словами, у військових є спеціалізовані системи для морських безпілотників, які знищили кілька російських кораблів у Чорному морі.
"Але, звичайно, масового аналога не існує", - сказав він.
Пентагон об'єднався з SpaceX, щоб завадити використання Росією Starlink10.05.2024, 01:55 • 25408 переглядiв