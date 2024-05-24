россия использует передовые методы глушения, чтобы вывести из строя Starlink - Федоров

россия использует более сложные средства для глушения украинского доступа к сети Starlink. Об этом заявил министр цифровых технологий Украины Михаил Федоров в интервью The New York Times, предает УНН.

Детали

NYT отмечает, что незадолго до того, как российские войска пересекли северную границу Украины в этом месяце, военнослужащие 92-й штурмовой бригады Украины лишились жизненно важного ресурса. Спутниковый интернет Starlink, который солдаты используют для связи, сбора разведданных и атак беспилотников, перестал работать.

По словам Федорова, в недавних атаках россии на Starlink, по-видимому, использовались новые и более совершенные технологии.

Ранее эта сеть отлично противостояла помехам на фронте, где широко распространены радиоэлектронная борьба, радиопомехи и другие нарушения связи. Но русские сейчас "тестируют различные механизмы, чтобы нарушить качество связи Starlink, потому что это так важно для нас", - сказал Федоров, не раскрывая подробностей о том, что он назвал своими "мощными" системами электронного оружия.

В прошлом месяце чиновник, возглавляющий российскую службу радиоэлектронной борьбы, сообщил государственным СМИ, что военные внесли Starlink в "список целей" и разработали возможности для противодействия терминалам связи.

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Хотя Федоров сказал, что работа Starlink должна скоро улучшиться, некоторые перебои, по словам солдат и чиновников, были специально подстроены под российские атаки. По их словам, любые перебои в критические моменты боя ставят ЗСУ в еще более невыгодное положение.

Федоров уверил, что в Украине постоянно тестируют новые системы. По его словам, у военных есть специализированные системы для морских беспилотников, которые уничтожили несколько российских кораблей в Черном море.

"Но, конечно, массового аналога не существует", - сказал он.

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