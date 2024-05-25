Владелец Starlink тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения - Маск

Американский миллиардер и основатель компании SpaceX, которой принадлежит система Starlink, Илон Маск заявил, что его компания тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. россиянам удалось выключить все системы связи, кроме Starlink. Об этом Маск написал в соцсети Х, передает УНН.

Детали

"Точно. SpaceX тратит значительные ресурсы на борьбу с российскими попытками глушения. Это сложная проблема. Им удалось отключить все системы связи, кроме Starlink", - написал Маск.

Это Маск написал в ответ пользователю Гэвину Бейкеру, который в соцсети Х прокомментировал статью The New York Times, в которой указывается, что россия применила передовую технологию для вмешательства в спутниковый интернет-сервис Илона Маска, что привело к новым сбоям на северной линии фронта.

Напомним

По словам министра цифровых технологий Украины Михаила Федорова, россия использует все более изощренные средства, чтобы перекрыть Украине доступ к спутниковой интернет-сети Starlink.

10 мая, когда российские войска начали новое наступление в Харьковской области, терминалы связи Starlink, которыми пользуются украинские военные, по сообщениям, перестали работать из-за российского радиоэлектронного глушения.