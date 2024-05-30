Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах-WSJ

Якщо Дональд Трамп переможе на наступних президентських виборах в США і повернеться в Білий дім на другий термін, Маск може стати радником магната. Далее следует СТАТЬЯ из публикации на The Wall Street Journal.

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Экономический подъем миллионера Илона Маска хорошо известен в мире, но теперь основатель Starlink и владелец X нацелен на политическую карьеру.

Дональд Трамп и Илон Маск обсудили возможную роль советника для лидера Tesla, если вероятный кандидат от Республиканской партии вернет Белый дом – пишет WSJ.

По информации издания, Маск проинформировал Трампа о своей текущей кампании влияния, направленной на то, чтобы убедить влиятельных лиц в США не поддерживать президента-демократа Джо Байдена, одержавшего победу над господином Трампом на выборах в 2020 году и баллотирующегося на второй срок.

Но в редакции указывается, что представители господина Трампа и Илона Маска не сразу ответили на просьбу о комментариях. То же самое, касается представителей Байдена.

Брайан Хьюз из кампании Трампа сказал Wall Street Journal, что только г-н Трамп решит, "какую роль играет человек в его президентстве". Маск не ответил журналистам. Впрочем в редакции отмечают, что Трамп и Макс встретились в конце марта в Монтсореле, в поместье инвестора-миллионера Нельсона Пельца в Палм-Бич, штат Флорида. Также речь идет об участии ведущих деятелей американской экономики, - на встрече якобы Трамп обсуждал с Маком его возможную роль: в случае победы Трампа, основатель Starlink мог бы стать советником Белого дома.

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Источники также сообщили, что Маск вместе с миллиардером Нельсоном пальцем представили Трампу проект, направленный на предотвращение эпизодов фальсификаций на выборах, в который они намеревались инвестировать.

Напомним

В Нью-Йорке в суде завершились слушания в рамках исторического уголовного процесса над бывшим президентом США Дональдом Трампом, которого обвиняют в фальсификации финансовой отчетности с целью скрыть выплату порноактрисе Сторми Дэниелс накануне выборов 2016 года.

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