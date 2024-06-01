"Неужели он хочет быть президентом-лузером?": Зеленский о заявлениях Трампа относительно окончания войны

Если действительно кандидат в президенты США Дональд Трамп планирует в случае своей победы в выборах завершить войну в Украине благодаря уступкам, то возникает вопрос неужели он хочет быть потом президентом-лузером. Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в интервью для The Guardian, передает корреспондент УНН.

Я хотел пообщаться с ним (Трампом – ред.) откровенно. Я хотел, чтобы он приехал и увидел войну, а потом поболтал. Я считал, что и ему это было бы нужнее, чтобы глубже понимать ситуацию. Он знает Путина на сколько я понимаю из некоторых высказываний. Я думаю, что знать Путина-это не общаться с ним. А увидеть результат того, что он принес в Украину, мне кажется ты больше поймешь с кем ты имеешь дело. Вот это мне кажется очень важно и поэтому я так хотел. А тогда, если бы я имел возможность потом с ним пообщаться и поговорить о том, как он все видит. Тогда бы я понял и это было бы для меня отправной точкой по стратегии - рассказал Зеленский.

Зеленский прокомментировал якобы "мирный план" Трампа, который заключается по информации издания The Washington Post, уступить оккупированные территории.

Это плохой мир и вопрос не только в территориях. Потому что здесь нет никаких гарантий, потому что Путину нельзя верить и так оно не получится, что вы начинаете находить компромисс в территориях и это все закончится. Так уже было, был Крым и Донбасс и ничего не закончилось - сказал Зеленский.

Зеленский: мирное соглашение будет "ловушкой", поскольку путин нарушит любую договоренность

Я не совсем понимаю, неужели он хочет быть потом президентом-лузером? Понимаете, что может быть? Представим себе, что, например президент Трамп и, например он решил закончить войну за счет Украины, например. Каким-то образом в диалоге имеет подтверждение с российской стороны, от Путина, что это стоп, все. Украинцы не будут с этим мириться, но он может сказать тогда сказать: Ну все, я не даю вам никакую поддержку, оружия нет, финансов нет. Может договориться с кем-то из партнеров и они также прекратят - сказал Зеленский.

Он отметил, что конечно Украина без оружия, голыми руками не сможет воевать с многомиллионной армией.

Представьте себе на секунду, что после этого Путин пойдет дальше. Так каким будет для всего мира тогда этот новый президент США? - спросил Зеленский.

Зеленский отметил, что в случае победы Путина президент США будет выглядеть слабым и речь идет не только о личности, но и об институциональности США.

И тогда Путин пойдет дальше, понимая, что США уже не такой игрок. И тогда на арену выйдут другие авторитетные лидеры других стран. Вот вам и окончание огня и начало того, о чем все боятся говорить. Это реальная Третья мировая война - сказал Президент.

Илон Маск может стать советником в правительстве США, в случае победы Трампа на выборах - WSJ