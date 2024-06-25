В случае победы на выборах президента США, приоритетом для Дональда Трампа станет скорейшее окончание войны между Россией и Украиной. Об этом заявили в избирательном штабе Дональда Трампа по запросу Голоса Америки, передает УНН.

Детали

В то же время у Трампа подчеркивают, что европейские страны должны делать больший вклад в поддержку безопасности в регионе и усилить помощь Украине.

Президент Трамп неоднократно заявлял, что главным приоритетом его второго срока будет как можно быстрее договориться о прекращении российско-украинской войны. Президент Трамп считает, что европейские страны должны платить большую долю расходов, связанных с конфликтом, поскольку США заплатили значительно больше, что несправедливо по отношению к нашим налогоплательщикам - заявил директор по коммуникациям избирательного штаба Трампа Стивен Ченг.

В штабе экс-президента США подчеркнули, что Трамп "сделает все необходимое, чтобы восстановить мир и восстановить американскую силу и сдерживание на мировой арене."

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Он единственный человек, который может это сделать. Война между Россией и Украиной никогда бы не произошла, если бы Дональд Дж. Трамп был президентом - говорится в ответе.

Контекст

Ранее в СМИ появилась информация, что советники экс-президента США Дональда Трампа представили ему свои предложения по завершению войны в Украине, который предусматривает побуждение Украины и России как можно быстрее начать мирные переговоры

В частности, предполагается, что США должны предупредить Украину, что будут продолжать поставлять военную помощь, только если Киев согласится начать переговоры.

В то же время, США предупредят Москву, что их отказ от переговоров приведет к усилению поддержки Украины Соединенными Штатами.

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Кроме того, дополнительным стимулом для рф участвовать в переговорах могло бы стать обещание США отложить членство Украины в НАТО на длительный период.

План был разработан отставным генерал-лейтенантом Китом Келлогом и Фредом Флейцем. Келлог и Флейц работали руководителями аппарата в Совете национальной безопасности во время президентства Трампа в 2017-2021 годах, а теперь занимают руководящие должности в благосклонном к Трампу аналитическом центре America First Policy Institute.

США должны официально выступать за прекращение огня и урегулирование украинского конфликта путем переговоров. Соединенные Штаты будут продолжать вооружать Украину и менять ее оборону, чтобы Россия не продвигалась дальше и не нападала снова после прекращения огня или мирного соглашения. Однако будущая американская военная помощь потребует от Украины участия в мирных переговорах с рф - говорится в плане Центра America First Policy Institute по завершению войны.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил , что Украина будет работать с администрацией Дональда Трампа, если он выиграет на выборах президента США.