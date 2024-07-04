Киев • УНН
Байден колеблется между принятием потенциальных последствий своего плохого выступления на дебатах и отвержением любой мысли о выходе из президентской гонки 2024 года на фоне призывов к изменениям в его кампании со стороны членов семьи.
В последних беседах с помощниками, членами семьи и союзниками вне Белого дома президент США Джо Байден колебался между принятием и неповиновением в условиях резкого изменения его политического положения в собственной партии, после неудачного выступления на дебатах. Его семья настаивает на изменениях в кампании. Об этом пишет NBC со ссылкой на четыре источника, передает УНН.
Детали
В некоторых беседах Байден признавал, что последствия его выступления на дебатах на прошлой неделе могут оказаться слишком серьезными, чтобы их преодолеть, в то время как в других он полностью отвергал любые мысли о том, что он может отказаться от участия в своей перевыборной кампании.
Как отмечается, некоторые члены семьи президента - в частности, первая леди Джилл Байден и их сын Хантер Байден - призывают его осуществить изменения в штате и все чаще высказывают свое мнение о стратегии его кампании, пытаясь реанимировать ее.
Члены семьи Байдена настаивают на изменениях в кампании в связи с его провальными дебатами. Они обсуждали, не уволить ли ему старшую советницу Белого дома Аниту Данн, а также, возможно, даже ее мужа, Боба Бауэра, который является личным адвокатом Байдена.
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Данн и Бауэр были ранними сторонниками кампании Байдена 2020 года после того, как они поддержали его кандидатуру 2016 года, от которой он в итоге отказался. Они были среди ряда помощников Байдена, которые в течение нескольких дней готовили его к дебатам на прошлой неделе, причем Данн играл роль модератора, а Бауэр - бывшего президента Дональда Трампа в шуточных дебатах.
Впрочем руководитель аппарата Белого дома Джефф Зиентс отрицает, что обсуждался вопрос о смещении Данна или Бауэра.
Один из помощников сообщил, что Байден сказал советникам, что не обвиняет команду, которая готовила его к дебатам, за его выступление.
Как отмечается, члены семьи Байдена отвергают любые предложения о том, чтобы он выбыл из гонки. Байден тоже не склонен выходить из гонки, что он подчеркивал во время публичных выступлений.
Дополнение
Как писало Reuters, президент США Джо Байден пообещал остаться в президентской гонке 2024 года во время разговоров с сотрудниками предвыборного штаба и встреч с законодателями-демократами и губернаторами в среду, на фоне того, как стремился избавиться от призывов к нему выйти из президентской гонки после шаткого выступления на дебатах на прошлой неделе.
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