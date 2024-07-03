Президент США Джо Байден назвал причину своего неудачного выступления на дебатах с Дональдом Трампом, которые состоялись на прошлой неделе. Он указал, что перед дебатами путешествовал по миру, поэтому "едва не заснул на сцене". Об этом УНН сообщает со ссылкой на Daily mail.

Детали

81-летний президент сделал такое заявление во время сбора средств в пригороде округа Колумбия Маклейни, штат Вирджиния, во вторник вечером.

Он сказал присутствующим, что был "не очень умный", потому что "несколько раз путешествовал по миру" перед дебатами с вероятным кандидатом от республиканцев, бывшим президентом Дональдом Трампом.

"Я решил несколько раз попутешествовать по миру... незадолго до дебатов... Я не послушал своих сотрудников... и потом едва не заснул на сцене", - сказал президент.

Он добавил: "Это не оправдание, а объяснение".

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Во вторник вечером президент Джо Байден заявил на благотворительном вечере, что его плохое выступление на дебатах было вызвано поездкой в Европу, состоявшейся более чем за неделю до его выступления на сцене в четверг в Атланте

Байден провел целую неделю в Кэмп-Дэвиде, готовясь к дебатам, после того, как провел праздник девятнадцатилетия на Рехобот-Бич.

До этого он совершил несколько поездок подряд - во Францию, чтобы отметить годовщину Дня Д, а затем в Италию на встречу "Группы семи". 15 июня Байден вернулся в США после перелета в Лос-Анджелес из Италии.

Во вторник газета New York Times сообщила, что Байден был настолько истощен этими путешествиями, что советники сократили подготовку к дебатам на два дня - чтобы уместить в нее поездку на пляж.

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