Заявление Трампа на дебатах по Украине создает ему место для "маневра" - эксперт

В свете недавних дебатов бывший президент США и кандидат от республиканцев на грядущих выборах Дональд Трамп заявил, что планы главы кремля владимира путина по завершению войны являются для него неприемлемыми. Такое заявление дает Трампу возможность маневра и покажет миру, что его позиция не такая уж и пророссийская. Такое мнение высказал основатель Института Американистики Владислав Фарапонов в комментарии журналисту УНН.

Очень важно в этих дебатах было услышать, что Дональд Трамп озвучил тезис о том, что для него неприемлемы планы путина по завершению войны. Для нас это означает, что они (Республиканская партия - ред.) рассматривают различные варианты окончания войны, а не тот, что предлагает путин. Для самого Трампа такое заявление будет создавать место для "маневра" и покажет миру, что его позиция не такая уж и пророссийская - сказал Фарапонов.

По его словам, у Трампа есть свое видение войны, и он стремится выйти из этой истории победителем. Он указал, что это только первые дебаты этого президентского цикла, поэтому то, что там прозвучала тема Украины, - это очень хорошо.

"На таких дебатах они обсуждают ряд вопросов внутренней политики, потому что это гораздо интереснее американцам, чем внешняя в целом. Тема Украины была первой из всего международного блока, поэтому как для первых дебатов - это достаточный результат", - добавил он.

Фарапонов пояснил, что украинский вопрос довольно манипулятивный, поэтому политики часто используют его в своих целях.

"К сожалению, для нас администрация Байдена является в определенной степени заложниками в этой ситуаций, поскольку они решают, какое количество помощи дать, а команда Трампа находится в оппозиции. Если мы говорим о том, что делает команда Трампа, то критиковать значительно легче, соответственно, за эту критику они не несут никакой ответственности", - добавил он.

Эксперт отметил, что когда республиканцы имели большинство в нижней палате Конгресса, то не было помощи почти полгода.

Также Фарапонов отметил, что "замена" Джо Байдена - это очень маловероятная история.

"Я думаю, если Байден сможет продержаться до осени, то никто заменять его не будет", - добавил он.

Напомним

Трамп заявил, что путин не напал бы на Украину, если бы он был президентом, и обвинил Джо Байдена в плохом выводе войск из Афганистана, что побудило путина к агрессии. В то же время Трамп подчеркнул, что нынешние условия путина о прекращении войны неприемлемы. Байден, в свою очередь, назвал путина военным преступником и критиковал Трампа за его комментарии о НАТО.