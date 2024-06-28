Заява Трампа на дебатах щодо України створює йому місце для "маневру" - експерт

У світлі нещодавніх дебатів колишній президент США і кандидат від республіканців на прийдешніх виборах Дональд Трамп заявив, що плани глави кремля володимира путіна щодо завершення війни є для нього неприйнятними. Така заява дає Трампу можливість маневру та покаже світу, що його позиція не така вже й проросійська. Таку думку висловив засновник Інституту Американістики Владислав Фарапонов у коментарі журналісту УНН.

Надзвичайно важливо в цих дебатах було почути, що Дональд Трамп озвучив тезу про те, що для нього є неприйнятними плани путіна щодо завершення війни. Для нас це означає, що вони (Республіканська партія - ред.) розглядають різні варіанти закінчення війни, а не той, що пропонує путін. Для самого Трампа така заява буде створювати місце для "маневру" та покаже світу, що його позиція не така вже й проросійська - сказав Фарапонов.

За його словами, у Трампа є своє бачення війни, і він прагне вийти з цієї історії переможцем. Він вказав, що це лише перші дебати цього президентського циклу, тому те, що там прозвучала тема України, – це дуже добре.

"На таких дебатах вони обговорюють низку питань внутрішньої політики, бо це набагато цікавіше американцям, ніж зовнішня загалом. Тема України була першою з усього міжнародного блоку, тому як для перших дебатів – це достатній результат", - додав він.

Фарапонов пояснив, що українське питання доволі маніпулятивне, тому політики часто використовують його у своїх цілях.

"На жаль, для нас адміністрація Байдена є певною мірою заручниками в цій ситуацій, оскільки вони вирішують, яку кількість допомоги дати, а команда Трампа знаходиться в опозиції. Якщо ми говоримо про те, що робить команда Трампа, то критикувати значно легше, відповідно, за цю критику вони не несуть жодної відповідальності", - додав він.

Експерт зауважив, що коли республіканці мали більшість в нижній палаті Конгресу, то не було допомоги майже пів року.

Також Фарапонов наголосив, що "заміна" Джо Байдена – це дуже малоймовірна історія.

"Я думаю, якщо Байден зможе протриматись до осені, то ніхто замінювати його не буде" - додав він.

Нагадаємо

Трамп заявив, що путін не напав би на Україну, якби він був президентом, і звинуватив Джо Байдена у поганому виведенні військ з Афганістану, що спонукало путіна до агресії. Водночас Трамп підкреслив, що нинішні умови путіна щодо припинення війни є неприйнятними. Байден, зі свого боку, назвав путіна воєнним злочинцем і критикував Трампа за його коментарі про НАТО.