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Байден зізнався, що "ледь не заснув на сцені" під час дебатів із Трампом

Київ • УНН

 • 19063 перегляди

Байден зізнався, що "ледь не заснув на сцені" під час дебатів з Трампом через виснаження від подорожі світом напередодні.

Байден зізнався, що "ледь не заснув на сцені" під час дебатів із Трампом

Президент США  Джо Байден назвав причину свого невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом, що відбулися минулого тижня. Він вказав, що перед дебатами подорожував світом, тому  "ледь не заснув на сцені". Про це УНН повідомляє із посиланням на Daily mail

Деталі 

81-річний президент зробив таку заяву  під час збору коштів у передмісті округу Колумбія Маклейні, штат Вірджинія, у вівторок увечері.

Він сказав присутнім, що був "не дуже розумний", бо "кілька разів подорожував світом" перед дебатами  із ймовірним кандидатом від республіканців, колишнім президентом Дональдом Трампом.

"Я вирішив кілька разів помандрувати світом... незадовго до дебатів... Я не послухав своїх співробітників... і потім ледь не заснув на сцені", - сказав президент.

Він додав: "Це не виправдання, а пояснення".

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У вівторок увечері президент Джо Байден заявив на благодійному вечорі, що його поганий виступ на дебатах був спричинений поїздкою до Європи, що відбулася більш ніж за тиждень до його виступу на сцені в четвер в Атланті

Байден провів цілий тиждень у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів, після того, як провів свято дев'ятнадцятиріччя на Рехобот-Біч.

До цього він здійснив кілька поїздок поспіль - до Франції, щоб відзначити річницю Дня Д, а потім до Італії на зустріч "Групи семи". 15 червня Байден повернувся до США після перельоту в Лос-Анджелес з Італії.

У вівторок газета New York Times повідомила, що Байден був настільки виснажений цими подорожами, що радники скоротили підготовку до дебатів на два дні - щоб умістити в неї поїздку на пляж.

Заява Трампа на дебатах щодо України створює йому місце для "маневру" - експерт28.06.24, 14:35 • 138943 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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