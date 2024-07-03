Байден зізнався, що "ледь не заснув на сцені" під час дебатів із Трампом

Президент США Джо Байден назвав причину свого невдалого виступу на дебатах із Дональдом Трампом, що відбулися минулого тижня. Він вказав, що перед дебатами подорожував світом, тому "ледь не заснув на сцені". Про це УНН повідомляє із посиланням на Daily mail.

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81-річний президент зробив таку заяву під час збору коштів у передмісті округу Колумбія Маклейні, штат Вірджинія, у вівторок увечері.

Він сказав присутнім, що був "не дуже розумний", бо "кілька разів подорожував світом" перед дебатами із ймовірним кандидатом від республіканців, колишнім президентом Дональдом Трампом.

"Я вирішив кілька разів помандрувати світом... незадовго до дебатів... Я не послухав своїх співробітників... і потім ледь не заснув на сцені", - сказав президент.

Він додав: "Це не виправдання, а пояснення".

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У вівторок увечері президент Джо Байден заявив на благодійному вечорі, що його поганий виступ на дебатах був спричинений поїздкою до Європи, що відбулася більш ніж за тиждень до його виступу на сцені в четвер в Атланті

Байден провів цілий тиждень у Кемп-Девіді, готуючись до дебатів, після того, як провів свято дев'ятнадцятиріччя на Рехобот-Біч.

До цього він здійснив кілька поїздок поспіль - до Франції, щоб відзначити річницю Дня Д, а потім до Італії на зустріч "Групи семи". 15 червня Байден повернувся до США після перельоту в Лос-Анджелес з Італії.

У вівторок газета New York Times повідомила, що Байден був настільки виснажений цими подорожами, що радники скоротили підготовку до дебатів на два дні - щоб умістити в неї поїздку на пляж.

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