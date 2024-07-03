Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Дональд Трамп должен выступить со своим планом быстрого прекращения войны с россией, предупредив, что любое предложение не должно нарушать суверенитет страны. Об этом он сказал в интервью Bloomberg в среду, пишет УНН.

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"Если Трамп знает, как закончить эту войну, он должен сказать нам сегодня, - сказал Зеленский в интервью Bloomberg Television в Киеве в среду. - Если есть риски для украинской независимости, если мы потеряем государственность - мы хотим быть к этому готовы, мы хотим знать".

Бывший президент США, который лидирует в опросах над президентом Джо Байденом накануне ноябрьских выборов, как указывает издание, "хвастался, что положит конец войне до инаугурации в январе". В теледебатах на прошлой неделе Трамп осудил миллиарды долларов, потраченные на оборону Украины, заявив, что Киев "не выиграет войну".

В почти часовом интервью украинский лидер, как указано, высказался о задержках поставок оружия от западных союзников и сказал, что он "потенциально готов" встретиться с Трампом, чтобы услышать предложения его команды.

"Они не могут планировать мою жизнь и жизнь наших людей и наших детей, - сказал он. - Мы хотим понять, будем ли иметь в ноябре мощную поддержку США или останемся сами".

Зеленский, как пишет издание, "отверг идею о том, что украинские и российские силы в тупике на поле боя, заявив, что военные находятся в лучшем положении с точки зрения живой силы, чем несколько месяцев назад, и новое наступление - это вопрос вооружения их бригад".

И хотя он высоко оценил пакет помощи на 61 миллиард долларов, одобренный Конгрессом США в этом году - после шестимесячной задержки - он, пишет издание, сказал, что военное оборудование слишком долго доставляется на фронт.

"Это самая большая трагедия этой войны, что между решением и реальным фактом мы действительно долго, долго, долго ждем", - сказал Зеленский.

Украинский лидер также отметил, что Китай может сыграть "огромную роль" в урегулировании конфликта, поскольку москва очень зависит от своего рынка экспорта. Он предположил, что США и Китай, если они отбросят разногласия, могут действовать вместе, чтобы прекратить войну.

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