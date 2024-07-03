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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Си Цзиньпин может прекратить войну одним звонком Путину - президент Финляндии

Си Цзиньпин может прекратить войну одним звонком Путину - президент Финляндии

Киев  •  УНН

3 июля 2024, 05:10  •  11069 просмотра

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Президент Финляндии Александр Стубб считает, что один телефонный звонок китайского лидера Си Цзиньпина Владимиру Путину мог бы остановить войну России против Украины из-за зависимости России от Китая.

Учитывая уровень зависимости, которой Россия достигли от Китая, один телефонный звонок китайского лидера Си Цзиньпина Владимиру Путину мог бы остановить войну против Украины. Такое мнение высказал президент Финляндии Александр Стубб, передает Bloomberg, передает УНН.

Детали

"Россия сейчас настолько зависит от Китая... Один телефонный звонок от президента Си Цзиньпина мог бы разрешить этот кризис", - сказал он.

По мнению Стубба, если бы Пекин сейчас сказал Москве, что пора начинать мирные переговоры с Киевом, она бы это сделала.

В то же время финский президент считает, что Китай выиграет от прекращения путинской "агрессивной и колониальной войны" против Украины.

"Ему необходимо защищать международные правила, связанные с территориальной целостностью и суверенитетом. Это правильно. И это также продемонстрирует лидерство Китая", - сказал он.

"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб27 мая 2024, 13:20 • 19115 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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