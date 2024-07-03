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Сі Цзіньпін може припинити війну одним дзвінком Путіну – президент Фінляндії

Київ • УНН

 • 113072 перегляди

Президент Фінляндії Александр Стубб вважає, що один телефонний дзвінок китайського лідера Сі Цзіньпіна Володимиру Путіну міг би зупинити війну Росії проти України через залежність Росії від Китаю.

Сі Цзіньпін може припинити війну одним дзвінком Путіну – президент Фінляндії

Зважаючи на рівень залежності, якої Росія досягли від Китаю, один телефонний дзвінок китайського лідера Сі Цзіньпіна Володимиру Путіну міг би зупинити війну проти України. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Bloomberg, передає УНН.

Деталі

"Росія зараз настільки залежить від Китаю ... Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", – сказав він.

На думку Стубба, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.

Водночас фінський президент вважає що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", – сказав він.

"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб27.05.24, 16:20 • 19759 переглядiв

Лілія Подоляк

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