Сі Цзіньпін може припинити війну одним дзвінком Путіну – президент Фінляндії

Зважаючи на рівень залежності, якої Росія досягли від Китаю, один телефонний дзвінок китайського лідера Сі Цзіньпіна Володимиру Путіну міг би зупинити війну проти України. Таку думку висловив президент Фінляндії Александр Стубб, передає Bloomberg, передає УНН.

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"Росія зараз настільки залежить від Китаю ... Один телефонний дзвінок від президента Сі Цзіньпіна міг би розв'язати цю кризу", – сказав він.

На думку Стубба, якби Пекін зараз сказав Москві, що час розпочинати мирні переговори з Києвом, вона б це зробила.

Водночас фінський президент вважає що Китай виграє від припинення путінської "агресивної та колоніальної війни" проти України.

"Йому необхідно захищати міжнародні правила, пов'язані з територіальною цілісністю та суверенітетом. Це правильно. І це також продемонструє лідерство Китаю", – сказав він.