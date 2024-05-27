"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб
Київ • УНН
Фінляндія зробить все, щоб забезпечити перемогу України у війні проти росії, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.
Фінляндія зробить все, щоб забезпечити перемогу України у війні проти росії, заявив президент Александр Стубб. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yle.
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Сьогодні президент Фінляндії Александер Стубб разом із естонським колегою Аларом Карісом обговорили гібридні атаки росії, події в Грузії та важливість підтримки України.
Водночас президент Фінляндії заявив, що розмови про введення західних військ в Україну є спекуляцією на цьому етапі війни.
На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла
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За словами президента Естонії Алара Каріса, західні війська можна було б направити в Україну, наприклад, для розмінування.
Президент Естонії Каріс вважає, що, перш за все, війська НАТО могли б бути використані для того, щоб звільнити українські війська від допоміжних завдань, таких як розмінування.
"Позиція українців полягає в тому, що на цей час вони потребують озброєння, а не військ", - додав Каріс.
Каріс також повідомив, що військові об'єкти в росії є законними цілями для українських ударів із західної зброї.
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