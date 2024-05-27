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"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб

"Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла" - президент Стубб

Київ • УНН

 • 19753 перегляди

Фінляндія зробить все, щоб забезпечити перемогу України у війні проти росії, заявив президент Фінляндії Александр Стубб.

Фінляндія зробить все, щоб забезпечити перемогу України у війні проти росії, заявив президент Александр Стубб. Про це УНН повідомляє із посиланням на Yle.

Деталі 

Сьогодні президент Фінляндії Александер Стубб разом із естонським колегою Аларом Карісом обговорили гібридні атаки росії, події в Грузії та важливість підтримки України.

Водночас президент Фінляндії заявив, що розмови про введення західних військ в Україну є спекуляцією на цьому етапі війни.

На даному етапі розмови про введення військ є спекуляцією, і позиція Фінляндії не змінилася. Фінляндія зробить усе, щоб Україна перемогла

- заявив Стубб.

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За словами президента Естонії Алара Каріса, західні війська можна було б направити в Україну, наприклад, для розмінування.

Президент Естонії Каріс вважає, що, перш за все, війська НАТО могли б бути використані для того, щоб звільнити українські війська від допоміжних завдань, таких як розмінування.

"Позиція українців полягає в тому, що на цей час вони потребують озброєння, а не військ", - додав Каріс.

Каріс також повідомив, що військові об'єкти в росії є законними цілями для українських ударів із західної зброї.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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