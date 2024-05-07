Президент Фінляндії підтвердив свою участь у Саміті миру - Зеленський
Київ • УНН
Президент Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який підтвердив участь Фінляндії у майбутньому Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня.
Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з президентом Фінляндії Александром Стуббом, який підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії 15-16 червня. Про це Глава держави повідомив у соцмережі X, пише УНН.
"Провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом", - написав Зеленський.
Зеленський подякував за лідерство в реалізації пункту Формули миру щодо екологічної безпеки та активну залученість в інших напрямах.
"Президент Фінляндії підтвердив свою участь у Саміті миру у Швейцарії. Обговорили продовження оборонної співпраці та можливість використання фінського досвіду побудови цивільних укриттів. Вдячний Фінляндії за всю допомогу та підтримку", - повідомив Зеленський.
Доповнення
Країни, які візьмуть участь в Саміті миру, який пройде 15-16 червня у Швейцарії, вироблять спільну переговорну позицію і передадуть її росії.
15-16 червня уряд Швейцарії має намір провести конференцію високого рівня, під час якої шукатимуть шляхи для досягнення миру в Україні. Президент Зеленський припускає, що росія може зірвати Саміт миру. Зі свого боку керівник ОП Андрій Єрмак заявляв, що рф не братиме участі у Глобальному саміті миру, і це принципова позиція України.