Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский
Киев • УНН
Президент Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который подтвердил участие Финляндии в предстоящем Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня.
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Об этом Глава государства сообщил в соцсети X, пишет УНН.
"Провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом", - написал Зеленский.
Зеленский поблагодарил за лидерство в реализации пункта Формулы мира по экологической безопасности и активную вовлеченность в других направлениях.
"Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии. Обсудили продолжение оборонного сотрудничества и возможность использования финского опыта построения гражданских укрытий. Благодарен Финляндии за всю помощь и поддержку", - сообщил Зеленский.
Дополнение
Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.
15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.
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