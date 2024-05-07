Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Финляндии Александром Стуббом, который подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня. Об этом Глава государства сообщил в соцсети X, пишет УНН.

"Провел телефонный разговор с Президентом Финляндии Александром Стуббом", - написал Зеленский.

Зеленский поблагодарил за лидерство в реализации пункта Формулы мира по экологической безопасности и активную вовлеченность в других направлениях.

"Президент Финляндии подтвердил свое участие в Саммите мира в Швейцарии. Обсудили продолжение оборонного сотрудничества и возможность использования финского опыта построения гражданских укрытий. Благодарен Финляндии за всю помощь и поддержку", - сообщил Зеленский.

Дополнение

Страны, которые примут участие в Саммите мира, который пройдет 15-16 июня в Швейцарии, выработают совместную переговорную позицию и передадут ее россии.

15-16 июня правительство Швейцарии намерено провести конференцию высокого уровня, во время которой будут искать пути для достижения мира в Украине. Президент Зеленский предполагает, что россия может сорвать Саммит мира. Со своей стороны руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что рф не будет участвовать в Глобальном саммите мира, и это принципиальная позиция Украины.