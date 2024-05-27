"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против россии, заявил президент Александр Стубб. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Yle.

Детали

Сегодня президент Финляндии Александер Стубб вместе с эстонским коллегой Аларом Карисом обсудили гибридные атаки россии, события в Грузии и важность поддержки Украины.

В то же время президент Финляндии заявил, что разговоры о введении западных войск в Украину являются спекуляцией на этом этапе войны.

На данном этапе разговоры о введении войск являются спекуляцией, и позиция Финляндии не изменилась. Финляндия сделает все, чтобы Украина победила - заявил Стубб.

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По словам президента Эстонии Алара Кариса, западные войска можно было бы направить в Украину, например, для разминирования.

Президент Эстонии Карис считает, что, прежде всего, войска НАТО могли бы быть использованы для того, чтобы освободить украинские войска от вспомогательных задач, таких как разминирование.

"Позиция украинцев заключается в том, что на данный момент они нуждаются в вооружении, а не в войсках", - добавил Карис.

Карис также сообщил, что военные объекты в россии являются законными целями для украинских ударов из западного оружия.

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