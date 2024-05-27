"Финляндия сделает все, чтобы Украина победила" - президент Стубб

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена
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Новые иностранные инвесторы опасаются вкладывать средства в украинский бизнес - заместитель бизнес - омбудсмена

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Арест земли воинов АТО "взорвется" социальным напряжением - глава Всеукраинской аграрной конфедерации

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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины
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Война, коррупция и слабая судебная система. В ЕБА рассказали, что отпугивает иностранных инвесторов от Украины

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"Те, кто на фронте, они бы его на куски порезали": военный эксперт об идее Гетманцева разыгрывать бронь в лотерею

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Более 250 тысяч гектаров: в Госгеокадастре рассказали, сколько земли получили участники АТО и члены семей погибших

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26 мая 2024, 10:37  •  170858 просмотра
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24 мая 2024, 06:14  •  264511 просмотра

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Финляндия сделает все, чтобы обеспечить победу Украины в войне против России, заявил президент Финляндии Александр Стубб.

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Ракетный удар рф по Снигиревке на Николаевщине убил двух и ранил 5 человек

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90 стран подтвердили участие в первом Глобальном саммите мира в Швейцарии, направленном на достижение справедливого и прочного мира.

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Уже 90 стран подтвердили свое участие в первом Глобальном саммите мира

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В Кривом Роге начальницу управления образования и еще пятерых человек подозревают в хищении более 1 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школьных укрытий.

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Разворовали на ремонте школьного укрытия более 1 млн грн: в Кривом Роге сообщили о подозрении начальнице отдела образования

Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

В этом сезоне гриппом, ОРВИ и COVID-19 заболели 14,7% киевлян, причем 58,3% случаев приходится на детей, а от осложнений зафиксирован 161 летальный случай.

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Больше всего пациентов среди детей: в этом году в Киеве за сезон почти 15% горожан переболели ОРВИ и COVID-19

Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Российские военные нанесли удар крылатой ракетой по международному аэропорту Запорожья, повредив терминал, но никто не пострадал.

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Враг нанес удар по Запорожскому аэропорту - ОВА

Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

Двум бывшим руководителям Министерства внутренних дел Украины из Крыма, которые изменили присяге и перешли на российскую службу, грозит до 15 лет лишения свободы за государственную измену после направления обвинительных актов в суд.

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Экс-правоохранителей из Крыма, которые перешли на службу мвс рф, будут судить за государственную измену

россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

Ежемесячно российская армия использует более 3 000 управляемых авиабомб против украинских фронтовых позиций и мирных городов и сел.

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россия ежемесячно применяет против Украины по 3 тыс. управляемых авиабомб - Зеленский

Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году

Украина и Испания подписали двустороннее соглашение о безопасности, которое предусматривает предоставление Украине 1 млрд евро военной помощи в этом году и 5 млрд евро в течение следующих трех лет.

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Испания предоставит Украине помощь на 1 млрд евро в этом году