Швеция разрешила Украине использовать свое оружие против целей на территории рф

Украина может применить шведское оружие против целей на территории россии, заявил министр обороны страны Пол Йонсен, сообщает УНН со ссылкой на Hallandsposten.

На вопрос, имеет ли право Украина использовать переданное швецией оружие для поражения объектов на территории россии, Пол Йонсен ответил:

"Украина подвергается неспровоцированной и незаконной агрессивной войне со стороны россии. Согласно международному праву, Украина имеет право защищаться путем военных действий, направленных на территорию противника, если военные действия соответствуют законам войны. Швеция поддерживает международное право и право Украины на защиту".

Он указал, что границы обороны Украины должны быть определены международным правом, а не самоограничениями союзников Киева.

По его словам, правительство Швеции должно работать над тем, чтобы убедить в этом других союзников.

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии