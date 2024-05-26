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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

Шольц против использования немецкого оружия по целям в россии

Киев  •  УНН

26 мая 2024, 14:33  •  10605 просмотра

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Шольц выступает против того, чтобы позволить Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии.

Канцлер Германии Олаф Шольц не поддерживает разрешение Украине использовать немецкое оружие для поражения целей в россии. Об этом он сказал 26 мая на мероприятии в Берлине по случаю 75-й годовщины конституции Германии, передает УНН со ссылкой на Радио Свободу.

"У нас есть четкие правила, согласованные с Украиной по поставкам оружия, которые мы уже осуществили. И они работают. По крайней мере, это мое предположение", - заявил Шольц.

Также Шольц в очередной раз повторил тезис, что стремится избежать эскалации конфликта. До сих пор Германия ставила поставки оружия в Украину в зависимость от того, не будет ли оно применено на российской территории.

Страна, в частности, предоставила Украине ракетные дальнобойные установки Mars II, которые имеют радиус действия более 80 километров, после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский заявлял, что самое большое преимущество россии заключается в том, что они могут любым оружием стрелять со своей территории по украинской.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что чем больше Украина сможет уничтожить военных целей на территории россии, тем быстрее закончится эта война победой Киева.

Заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев заявил, что в кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО представители США заявляют, что в Белом доме началось обсуждение вопроса позволить Украине ударять по территории россии американским оружием.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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