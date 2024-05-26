У Білому домі обговорюють дозвіл Україні бити по території рф американською зброєю - нардеп
Київ • УНН
Білий дім обговорює можливість дозволити Україні наносити удари по території росії американською зброєю, але поки що рішення не має консенсусу.
В кулуарах Парламентської асамблеї НАТО представники США заявляють, що у Білому домі почалось обговорення питання дозволити Україні вдаряти по території росії американською зброєю. Про це розповів заступник голови комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв, передає УНН.
У неформальних бесідах в кулуарах ПА НАТО американці кажуть, що процес у Білому домі щодо дозволу нам бити їхньою зброєю по рф пішов
За його словами, проблема поки що полягає в тому, що рішення там приймаються командою, в якій зараз немає консенсусу. "Але тиснуть з усіх боків. Шанси є, тож не збавляємо обертів", - додав нардеп.
Доповнення
Цього тижня видання The New York Times писало, що з ініціативи Держдепартаменту в адміністрації президента США точаться активні дебати щодо послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території росії американською зброєю. Йдеться про цілі, які дали змогу москві нещодавно окупувати частину українських територій.