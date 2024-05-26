В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории рф американским оружием - нардеп
Киев • УНН
Белый дом обсуждает возможность разрешить Украине наносить удары по территории россии американским оружием, но пока что решение не имеет консенсуса.
В кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО представители США заявляют, что в Белом доме началось обсуждение вопроса разрешить Украине ударять по территории россии американским оружием. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает УНН.
В неформальных беседах в кулуарах ПА НАТО американцы говорят, что процесс в Белом доме относительно разрешения нам бить их оружием по рф пошел
По его словам, проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. "Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", - добавил нардеп.
Дополнение
На этой неделе издание The New York Times писало, что по инициативе Госдепартамента в администрации президента США идут активные дебаты по ослаблению запрета для Украины наносить удары по целям на территории россии американским оружием. Речь идет о целях, которые позволили москве недавно оккупировать часть украинских территорий.
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