В Белом доме обсуждают разрешение Украине бить по территории рф американским оружием - нардеп

В кулуарах Парламентской ассамблеи НАТО представители США заявляют, что в Белом доме началось обсуждение вопроса разрешить Украине ударять по территории россии американским оружием. Об этом рассказал заместитель председателя комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев, передает УНН.

В неформальных беседах в кулуарах ПА НАТО американцы говорят, что процесс в Белом доме относительно разрешения нам бить их оружием по рф пошел - написал Чернев в Telegram.

По его словам, проблема пока заключается в том, что решения там принимаются командой, в которой сейчас нет консенсуса. "Но давят со всех сторон. Шансы есть, поэтому не сбавляем обороты", - добавил нардеп.

Дополнение

На этой неделе издание The New York Times писало, что по инициативе Госдепартамента в администрации президента США идут активные дебаты по ослаблению запрета для Украины наносить удары по целям на территории россии американским оружием. Речь идет о целях, которые позволили москве недавно оккупировать часть украинских территорий.