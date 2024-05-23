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Блінкен підтримує надання дозволу Україні вражати цілі в рф американською зброєю - ЗМІ

Київ • УНН

 • 21897 перегляди

США активно обговорюють послаблення заборони для України на використання американської зброї для нанесення ударів по цілях в росії, що дозволить Україні вражати об'єкти, які уможливили нещодавню окупацію росією української території.

З ініціативи Держдепартаменту в адміністрації президента США точаться активні дебати щодо послаблення заборони для України завдавати ударів по цілях на території росії американською зброєю. Йдеться про цілі, які дали змогу москві нещодавно окупувати частину українських територій. Про це пише видання The New York Times, передає УНН.

Деталі 

Як повідомляє NYT, пропозиція щодо послаблення заборони для України, висунута держсекретарем Ентоні Блінкеном після візиту до Києва минулого тижня, все ще перебуває на стадії формування, і незрозуміло, скільки його колег із найближчого оточення президента Джо Байдена підписалися під нею. За словами чиновників, пропозицію ще не було офіційно презентовано американському президенту, який традиційно проявляє "найбільшу обережність".

Представник Державного департаменту Метью Міллер відмовився коментувати внутрішні обговорення політики щодо України, включно з доповіддю Блінкена після його повернення з Києва. Але чиновники, які брали участь в обговоренні, повідомили, що позиція Блінкена змінилася через відкриття росіянами нового фронту війни. 

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Протягом кількох місяців Україна здійснює атаки на російські кораблі, нафтові об'єкти та електростанції, але робила це здебільшого за допомогою безпілотників українського виробництва, які не володіють такою потужністю і швидкістю, як американська зброя. І дедалі частіше росіяни збивають українські повітряні ціли. 

NYT зазначає, що наразі на Сполучені Штати зростає тиск, щоб вони допомогли Україні завдати удару по російських військових об'єктах, навіть якщо Вашингтон хоче зберегти свою заборону на атаку нафтопереробних заводів та інших об'єктів російської інфраструктури за допомогою наданої американцями зброї. Велика Британія, яка зазвичай йде в ногу з Вашингтоном у питаннях військової стратегії, скасувала свої власні обмеження, щоб її крилаті системи  Storm Shadow могли використовуватися для нанесення ударів по росії в ширшому масштабі.

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Також видання пише, що наразі Сполучені Штати розглядають можливість підготовки українських військ усередині країни, а не відправляти їх на полігон у Німеччину. Це вимагатиме розміщення американського військового персоналу на території України, що президент США Джо Байден досі забороняв. 

Доповнення 

Спікер Палати представників Майк Джонсон вважає, що США повинні дозволити Україні вести війну так, як вони вважають за потрібне та Україна повинна мати змогу дати відсіч. 

Володимир Зеленський розкритикував західних союзників за те, що вони занадто довго ухвалюють рішення про військову допомогу Україні, запропонувавши їм надати підтримку з повітря, збиваючи російські ракети над українською територією.

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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