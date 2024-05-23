Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

По инициативе Госдепартамента в администрации президента США идут активные дебаты относительно ослабления запрета для Украины наносить удары по целям на территории россии американским оружием. Речь идет о целях, которые позволили москве недавно оккупировать часть украинских территорий. Об этом пишет издание The New York Times, передает УНН.

Детали

Как сообщает NYT, предложение по ослаблению запрета для Украины, выдвинутое госсекретарем Энтони Блинкеном после визита в Киев на прошлой неделе, все еще находится на стадии формирования, и непонятно, сколько его коллег из ближайшего окружения президента Джо Байдена подписались под ним. По словам чиновников, предложение еще не было официально представлено американскому президенту, который традиционно проявляет "наибольшую осторожность".

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер отказался комментировать внутренние обсуждения политики в отношении Украины, включая доклад Блинкена после его возвращения из Киева. Но чиновники, участвовавшие в обсуждении, сообщили, что позиция Блинкена изменилась из-за открытия россиянами нового фронта войны.

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В течение нескольких месяцев Украина осуществляет атаки на российские корабли, нефтяные объекты и электростанции, но делала это в основном с помощью беспилотников украинского производства, которые не обладают такой мощностью и скоростью, как американское оружие. И все чаще россияне сбивают украинские воздушные цели.

NYT отмечает, что сейчас на Соединенные Штаты растет давление, чтобы они помогли Украине нанести удар по российским военным объектам, даже если Вашингтон хочет сохранить свой запрет на атаку нефтеперерабатывающих заводов и других объектов российской инфраструктуры с помощью предоставленного американцами оружия. Великобритания, которая обычно идет в ногу с Вашингтоном в вопросах военной стратегии, отменила свои собственные ограничения, чтобы ее крылатые системы Storm Shadow могли использоваться для нанесения ударов по россии в более широком масштабе.

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Также издание пишет, что сейчас Соединенные Штаты рассматривают возможность подготовки украинских войск внутри страны, а не отправлять их на полигон в Германию. Это потребует размещения американского военного персонала на территории Украины, что президент США Джо Байден до сих пор запрещал.

Дополнение

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон считает, что США должны позволить Украине вести войну так, как они считают нужным и Украина должна иметь возможность дать отпор.

Владимир Зеленский раскритиковал западных союзников за то, что они слишком долго принимают решение о военной помощи Украине, предложив им оказать поддержку с воздуха, сбивая российские ракеты над украинской территорией.