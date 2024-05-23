Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
shtormova-tinКрылатая ракета Storm Shadow
palata-predstavitelei-soedinennikh-shtatov-amerikiПалата представителей Соединенных Штатов Америки
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
gosudarstvennii-departament-soedinennikh-shtatov-amerikiГосударственный департамент Соединенных Штатов Америки
maik-dzhonson-politykМайк Джонсон
germaniyaГермания
dzho-baidenДжо Байден
antonii-blinkenЭнтони Блинкен
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты
ukrainaУкраина
kievКиев
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  123126 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  124511 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  125535 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  112708 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120514 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116952 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120412 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113779 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104745 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  261946 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Новости по теме
Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

  •  10334 просмотра
В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

  •  8874 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

  •  28816 просмотра
ФРГ пока что не станет признавать Палестину

ФРГ пока что не станет признавать Палестину

  •  7687 просмотра
Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

  •  7967 просмотра
В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

  •  8131 просмотра
В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

  •  7821 просмотра
В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

  •  7392 просмотра
Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

  •  9531 просмотра
Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

  •  8064 просмотра

Популярные

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  103426 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

  •  99666 просмотра
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

  •  101514 просмотра
Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

Диверсия в Смоленске: АТЕШ ослабил систему ПВО вс рф

  •  101091 просмотра
На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

На Херсонщине фермеры вынуждены платить 10-15% дани коллаборационистам за продажу урожая

  •  58372 просмотра

Публикации

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

Украине как никогда нужны иностранные инвесторы. Достаточно ли мы делаем?

  •  103426 просмотра
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

22 мая 2024, 06:00  •  161789 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  262134 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  247044 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  439621 просмотра

Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

США активно обсуждают ослабление запрета для Украины на использование американского оружия для нанесения ударов по целям в россии, что позволит Украине поражать объекты, которые сделали возможной недавнюю оккупацию рф украинской территории.

Война •   •  10334 просмотра
Блинкен поддерживает предоставление разрешения Украине поражать цели в рф американским оружием - СМИ

В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

Воздушные силы предупредили Черкасскую и Кировоградскую области о работе ПВО по вражескому дрону-разведчику.

Война •   •  8874 просмотра
В Черкасской и Кировоградской областях воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о работе ПВО по дрону-разведчику

Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

Платформа «X» Илона Маска вскоре будет скрывать публичные предпочтения, чтобы пользователи могли безопасно ставить лайки «острым» публикациям, не беспокоясь о том, кто увидит их предпочтения.

Технологии •   •  28816 просмотра
Платформа «Х» Илона Маска скоро отменит публичные ругательства

ФРГ пока что не станет признавать Палестину

Германия пока не признаёт независимое палестинское государство, несмотря на то, что это сделали Норвегия, Испания и Ирландия, поскольку она остаётся приверженной цели достижения двухгосударственного решения путём переговоров в рамках политического процесса.

Новости Мира •   •  7687 просмотра
ФРГ пока что не станет признавать Палестину

Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

Норвегия еще больше ограничит въезд для российских туристов из-за продолжающейся войны россии против Украины, заблокировав почти все въезды, за исключением посещения близких родственников.

Новости Мира •   •  7967 просмотра
Норвегия заблокирует въезд большинству российских туристов

В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В Луганской области под огнем российских войск - Невское и Новолюбовка, оккупанты дважды ударили при попытке раздачи хлеба населению.

Война •   •  8131 просмотра
В Луганской области россияне дважды ударили во время раздачи населению хлеба

В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

россия утверждает, что за ночь над белгородской областью было сбито 38 воздушных целей, включая снаряды и беспилотники.

Новости Мира •   •  7821 просмотра
В рф заявили о сбитии ночью почти 40 сбитых целей над белгородщиной

В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

9-летняя девочка была смертельно травмирована поездом на железнодорожном пути Барышевка-Борисполь в Киевской области, когда она находилась на пути вместе с другими детьми и не отреагировала на сигнал машиниста.

Криминал и ЧП •   •  7392 просмотра
В Киевской области поезд насмерть сбил 9-летнего ребенка

Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

За минувшие сутки на фронте произошло 121 боестолкновение, треть из них - на Покровском и Кураховском направлениях. На Харьковщине и под Авдеевкой враг не продвинулся вперед.

Война •   •  9531 просмотра
Враг активно атакует на Покровском и Кураховском направлениях, на Харьковщине и под Авдеевкой продвижения нет - НГУ

Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"

Американская инвестиционная компания Oaktree Capital Management стала новым владельцем итальянского футбольного клуба "Интер" Милан после того, как предыдущий владелец не смог погасить долги на сумму около 395 миллионов евро.

спорт •   •  8064 просмотра
Американская компания покупает итальянский ФК "Интер"