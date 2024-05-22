Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб
Киев • УНН
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу, на которой обсудил производство в Украине беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам, отметив необходимость систем и тактики защиты от российских бомб.
Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел специальное совещание, где обсуждались вопросы производства дронов, систем РЭБ, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам. Президент подчеркнул, что Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и общины от российских бомб, передает УНН.
Детали
Провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки. Секретарь СНБО Литвиненко, начальник Генштаба Брагилевич, вице-премьер Федоров, министр Камышин относительно нашего украинского производства РЭБ. РЭБ, дроны, наша ракетная программа, наше противодействие российским управляемым авиабомбам. Сложная тематика. Если по РЭБ, по дронам, по ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще надо очень много сделать. Детали сегодня обсудили, альтернатив не может быть. Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times предупредил, что россия накопила 10 000 ракет С-300.
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб
Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия
Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля
Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений
россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами
Популярные
Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности
Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине
Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа
Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием
Публикации
Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных
Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб
Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу, на которой обсудил производство в Украине беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам, отметив необходимость систем и тактики защиты от российских бомб.
Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"
Более 805 000 украинцев успешно обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", сообщили в Министерстве обороны Украины.
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали
В Харькове во время боевой тревоги произошел конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими, в результате которого был ранен военнослужащий, который подвергся нападению со стороны гражданских лиц в состоянии алкогольного опьянения. В Харьковском областном ТЦК и СП начали внутреннюю проверку из-за действий военного.
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия и их руководителей за якобы продажу оружия Тайваню и игнорирование позиции Китая по "украинскому кризису".
Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон
Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая борется с раком, уже начала химиотерапию и страдает от выпадения волос и потери веса в качестве побочных эффектов, сообщают СМИ.
Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог
Военно-воздушные силы Украины объявили предупреждение повышенной готовности о скоростной цели, движущейся на север над Кривым Рогом, что вызывает беспокойство из-за потенциальной угрозы баллистических ракет.
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности, чтобы противостоять вооруженным конфликтам и привлекать страны к ответственности за нарушения, поскольку действия россии на Запорожской АЭС и Севастопольском исследовательском реакторе в Крыму создали беспрецедентные риски и приравниваются к ядерному терроризму.
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля
Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора страной своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как война в Украине и угрозы экстремизма.
Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений
В связи с прогнозируемой плотной облачностью, что уменьшает производство солнечной энергии, 23 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.
россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами
Российские войска атаковали Днепропетровскую область почти два десятка раз, используя беспилотники-камикадзе, артиллерийские обстрелы и баллистические ракеты, нанося ущерб жилым домам, транспортным средствам, газопроводу и другой инфраструктуре, но о жертвах не сообщалось.