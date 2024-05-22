ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб

Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб

Киев  •  УНН

22 мая 2024, 17:30  •  6548 просмотра

Read in English

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу, на которой обсудил производство в Украине беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам, отметив необходимость систем и тактики защиты от российских бомб.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел специальное совещание, где обсуждались вопросы производства дронов, систем РЭБ, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам. Президент подчеркнул, что Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и общины от российских бомб, передает УНН.

Детали

Провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки. Секретарь СНБО Литвиненко, начальник Генштаба Брагилевич, вице-премьер Федоров, министр Камышин относительно нашего украинского производства РЭБ. РЭБ, дроны, наша ракетная программа, наше противодействие российским управляемым авиабомбам. Сложная тематика. Если по РЭБ, по дронам, по ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще надо очень много сделать. Детали сегодня обсудили, альтернатив не может быть. Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб

- сказал Зеленский.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью The New York Times предупредил, что россия накопила 10 000 ракет С-300.

Павел Башинский

Павел Башинский

Войнаполитика
sovet-natsionalnoi-bezopasnosti-i-oboroni-ukrainiСовет национальной безопасности и обороны Украины
the-new-york-timesНью-Йорк Таймс
raketnyi-kompleks-s-300Ракетная система С-300
volodymyr-zelenskyiВладимир Зеленский
ukrainaУкраина
Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  102944 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  105530 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  106729 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  101162 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119255 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116260 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120014 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113656 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104626 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  237541 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Новости по теме
Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб

Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб

  •  6548 просмотра
Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"

Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"

  •  6320 просмотра
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали

Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали

  •  7423 просмотра
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия

Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия

  •  8144 просмотра
Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

  •  8039 просмотра
Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог

Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог

  •  13147 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

  •  15022 просмотра
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

  •  12633 просмотра
Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений

Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений

  •  15624 просмотра
россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами

россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами

  •  14103 просмотра

Популярные

Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности

Графики отключений света скорректировали: будут действовать с 19:00 из-за препятствий для СЭС из-за облачности

  •  43974 просмотра
Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине

Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине

  •  44340 просмотра
Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

Оккупанты перебросили из Севастополя в Новороссийск еще два корабля

  •  66970 просмотра
Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

Рада провалила введение штрафов за нарушение комендантского часа

  •  44300 просмотра
Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

Пентагон: россия запустила спутник, который может быть противокосмическим оружием

  •  37502 просмотра

Публикации

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

Компания Грозы и Науменко GNT Group заблокировала работу зернового терминала в Одессе. Детальная хронология конфликта

  •  135885 просмотра
Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

20 мая 2024, 12:30  •  237541 просмотра
Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  223116 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  416568 просмотра
Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

Закон об усилении мобилизации: что изменится после 18 мая для военнообязанных

16 мая 2024, 08:19  •  400962 просмотра

Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб

Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу, на которой обсудил производство в Украине беспилотников, систем радиоэлектронной борьбы, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам, отметив необходимость систем и тактики защиты от российских бомб.

Война •   •  6548 просмотра
Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб

Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"

Более 805 000 украинцев успешно обновили свои военно-учетные данные через приложение "Резерв+", сообщили в Министерстве обороны Украины.

Общество •   •  6320 просмотра
Минобороны: более 800 тыс. украинцев обновили военные данные через приложение "Резерв+"

Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали

В Харькове во время боевой тревоги произошел конфликт между гражданскими лицами и военнослужащими, в результате которого был ранен военнослужащий, который подвергся нападению со стороны гражданских лиц в состоянии алкогольного опьянения. В Харьковском областном ТЦК и СП начали внутреннюю проверку из-за действий военного.

Общество •   •  7423 просмотра
Конфликт между мужчиной и представителями ТЦК в Харькове: в Центре комплектования отреагировали

Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия

Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия и их руководителей за якобы продажу оружия Тайваню и игнорирование позиции Китая по "украинскому кризису".

Новости Мира •   •  8144 просмотра
Китай ввел санкции против 12 американских производителей оружия

Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Принцесса Уэльская Кейт Миддлтон, которая борется с раком, уже начала химиотерапию и страдает от выпадения волос и потери веса в качестве побочных эффектов, сообщают СМИ.

Новости Мира •   •  8039 просмотра
Уже начала химиотерапию и, вероятно, теряет вес: СМИ сообщили подробности о состоянии здоровья Кейт Миддлтон

Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог

Военно-воздушные силы Украины объявили предупреждение повышенной готовности о скоростной цели, движущейся на север над Кривым Рогом, что вызывает беспокойство из-за потенциальной угрозы баллистических ракет.

Война •   •  13147 просмотра
Масштабная воздушная тревога в Украине: в Воздушных силах предупредили о скоростной цели через Кривой Рог

Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности, чтобы противостоять вооруженным конфликтам и привлекать страны к ответственности за нарушения, поскольку действия россии на Запорожской АЭС и Севастопольском исследовательском реакторе в Крыму создали беспрецедентные риски и приравниваются к ядерному терроризму.

Война •   •  15022 просмотра
Украина призывает МАГАТЭ усилить стандарты ядерной безопасности в условиях российской агрессии

Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил о досрочных парламентских выборах в Великобритании, которые состоятся 4 июля, ссылаясь на необходимость выбора страной своего будущего на фоне глобальных вызовов, таких как война в Украине и угрозы экстремизма.

Новости Мира •   •  12633 просмотра
Премьер-министр Британии Риши Сунак назначил досрочные парламентские выборы на 4 июля

Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений

В связи с прогнозируемой плотной облачностью, что уменьшает производство солнечной энергии, 23 мая с 00:00 до 24:00 для промышленных и бытовых потребителей по всей Украине будут действовать почасовые графики отключений электроэнергии.

Общество •   •  15624 просмотра
Завтра в течение дня по всей Украине будут действовать графики почасовых отключений

россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами

Российские войска атаковали Днепропетровскую область почти два десятка раз, используя беспилотники-камикадзе, артиллерийские обстрелы и баллистические ракеты, нанося ущерб жилым домам, транспортным средствам, газопроводу и другой инфраструктуре, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  14103 просмотра
россияне атаковали Днепропетровщину почти два десятка раз: били дронами, артиллерией и ракетами