Зеленский: Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и громады от российских бомб

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня провел специальное совещание, где обсуждались вопросы производства дронов, систем РЭБ, ракет и противодействие российским управляемым авиабомбам. Президент подчеркнул, что Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и общины от российских бомб, передает УНН.

Детали

Провел специальное совещание на базе СНБО и Ставки. Секретарь СНБО Литвиненко, начальник Генштаба Брагилевич, вице-премьер Федоров, министр Камышин относительно нашего украинского производства РЭБ. РЭБ, дроны, наша ракетная программа, наше противодействие российским управляемым авиабомбам. Сложная тематика. Если по РЭБ, по дронам, по ракетной программе мы видим хорошие тенденции, то с противодействием российским бомбам еще надо очень много сделать. Детали сегодня обсудили, альтернатив не может быть. Украине нужны системы и тактики, которые позволят защищать наши позиции, наши города и общины от этих бомб