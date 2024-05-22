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Зеленський: росія накопичила 10 тисяч ракет С-300

Зеленський: росія накопичила 10 тисяч ракет С-300

Київ • УНН

 • 77622 перегляди

росія накопичила 10 000 ракет С-300, заявив Президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю New York Times.

росія накопичила 10 тисяч ракет С-300. Про це заявив в інтерв’ю The New York Times Президент України Володимир Зеленський, пише УНН.

Обстріли Харкова, усі загибелі людей, дітей - це їхня величезна перевага. Щоденне використання бомб - це їхня величезна перевага. Застосування систем С-300 - вони накопичили 10 тис. ракет С-300. Десять тисяч - це знов-таки їхня перевага

- сказав Зеленський.

Президент також вказав, що у світі є відповідна зброя, здатна протистояти атакам росії.

"Чи є у світі відповідна зброя, щоб протистояти цьому? Так. Чи є потрібна зброя кращою, ніж те, що є в арсеналі росії? Так. Чи є в Україні обидва ці елементи - достатня кількість та дозвіл? Ні", - зазначив Зеленський.

Україна веде перемовини з партнерами, щоб отримати можливість застосування західної зброї по рф - Зеленський21.05.24, 16:08 • 15255 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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