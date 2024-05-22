Зеленский: россия накопила 10 тысяч ракет С-300

россия накопила 10 тысяч ракет С-300. Об этом заявил в интервью The New York Times Президент Украины Владимир Зеленский, пишет УНН.

Обстрелы Харькова, все гибели людей, детей - это их огромное преимущество. Ежедневное использование бомб - их огромное преимущество. Применение систем С-300 - они накопили 10 тыс. ракет С-300. Десять тысяч - это опять-таки их преимущество - сказал Зеленский.

Президент также указал, что в мире есть соответствующее оружие, способное противостоять атакам россии.

"Есть ли в мире подходящее оружие, чтобы противостоять этому? Да. Является ли нужное оружие лучше, чем то, что есть в арсенале россии? Да. Есть ли в Украине оба этих элемента - достаточное количество и разрешение? Нет", - отметил Зеленский.

Украина ведет переговоры с партнерами, чтобы получить возможность применения западного оружия по рф - Зеленский