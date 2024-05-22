Зеленський: Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від російських бомб

Президент України Володимир Зеленський сьогодні провів спеціальну нараду, де було обговорено питання виробництва дронів, систем РЕБ, ракет та протидію російським керованим авіабомбам. Президент наголосив, що Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від російських бомб, передає УНН.

Деталі

Провів спеціальну нараду на базі РНБО та Ставки. Секретар РНБО Литвиненко, начальник Генштабу Брагилевич, віцепрем'єр Федоров, міністр Камишін щодо нашого українського виробництва РЕБ. РЕБ, дрони, наша ракетна програма, наша протидія російським керованим авіабомбам. Складна тематика. Якщо по РЕБ, по дронам, по ракетній програмі ми бачимо хороші тенденції, то із протидією російським бомбам ще треба дуже багато зробити. Деталі сьогодні обговорили, альтернатив не може бути. Україні потрібні системи і тактики, які дозволять захищати наші позиції, наші міста і громади від цих бомб