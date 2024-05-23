Украина должна принимать собственные решения по защите - Энтони Блинкен

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  114387 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
  •  115621 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
  •  116701 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
  •  109406 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  119934 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  116610 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120187 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113693 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104660 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике
20 мая 2024, 12:30  •  249777 просмотра

Гибель президента Ирана: кем был Раиси и что известно о его преемнике

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16 мая 2024, 08:19  •  412177 просмотра

Украина должна принимать собственные решения по защите - Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что Украина должна будет принимать собственные оборонные решения относительно ударов американским оружием по РФ, а председатель Комитета по иностранным делам призвал изменить политику ограничений на использование Украиной определенных видов вооружений.

Новости Мира •   •  5140 просмотра
Украина должна принимать собственные решения по защите - Энтони Блинкен

День героев в Украине - сегодня чтим память всех борцов за Независимость нашей страны

Сегодня, 23 мая, в Украине отмечают День героев - чтят память людей, которые в разное время отдали свою жизнь за Независимость нашего государства. Событие было основано в 1941 году Организацией украинских националистов.

Общество •   •  7084 просмотра
День героев в Украине - сегодня чтим память всех борцов за Независимость нашей страны

Колумбия откроет посольство в Рамалле, признав палестинскую государственность: приказ Президента

Президент Колумбии Густаво Петро распорядился открыть колумбийское посольство в палестинском городе Рамаллах, признав Палестину государством.

Новости Мира •   •  7623 просмотра
Колумбия откроет посольство в Рамалле, признав палестинскую государственность: приказ Президента

Сегодня День морской пехоты Украины: роль морпехов в отражении российской агрессии

Украина отмечает День морской пехоты Военно-морских сил 23 мая, в честь создания именно в этот день бригады морской пехоты в 1918 году гетманом Павлом Скоропадским.

Общество •   •  9218 просмотра
Сегодня День морской пехоты Украины: роль морпехов в отражении российской агрессии

Дуда призывает к большей поддержке Украины и 3% расходов НАТО на оборону

Президент Польши Анджей Дуда во время встречи с участниками международной конференции PISM Strategic Ark призвал увеличить расходы НАТО на оборону минимум до 3% и предоставить Украине современное оружие и технологии для сдерживания российской агрессии.

Новости Мира •   •  8849 просмотра
Дуда призывает к большей поддержке Украины и 3% расходов НАТО на оборону

23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

Во Всемирный день черепахи активисты повышают осведомленность об угрозе исчезновения 60% видов черепах из-за загрязнения среды обитания, изменения климата и плохих условий содержания в неволе.

УНН Lite •   •  9515 просмотра
23 мая: Всемирный день черепахи, Международный день Шардоне

Amazon инвестирует $17 млрд в новые центры обработки данных в Испании

Amazon Web Services инвестирует $17,02 млрд в новые центры обработки данных в испанском регионе Арагон, усиливая свое присутствие в сфере облачных вычислений в стране.

Новости Мира •   •  10326 просмотра
Amazon инвестирует $17 млрд в новые центры обработки данных в Испании

Тактическая авиация врага действует на северо-восточном направлении

Воздушные Силы Вооруженных Сил Украины информируют об усилении активности тактической авиации противника на северо-востоке.

Война •   •  11514 просмотра
Тактическая авиация врага действует на северо-восточном направлении

Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Испания предоставила Украине новую партию танков Leopard, ракет Patriot, артиллерийских снарядов, систем противодействия беспилотникам и другого вооружения для противодействия российской агрессии.

Война •   •  14578 просмотра
Украина получила новые танки Leopard и системы ПВО от Испании: Умеров призывает к еще большей поддержке

Оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки - DeepState

Согласно сообщениям, российские войска продвинулись в районе Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки.

Война •   •  11948 просмотра
Оккупанты продвинулись вблизи Часового Яра, Клещеевки и Красногоровки - DeepState