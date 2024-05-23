Украина должна принимать собственные решения по защите - Энтони Блинкен

Госсекретарь США заявил, что страна не одобряет ударов по американским оружием по РФ, поэтому Украине придется принимать собственные решения по защите. Руководитель комитета по иностранным делам отметил необходимость изменить политику ограничений для Украины. Об этом сообщает CNBC, передает УНН.

Детали

Во время выступления перед комитетом Палаты представителей по иностранным делам госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Соединенные Штаты не одобряли ударов американским оружием по территории рф, но Украине придется принимать свои собственные решения.

В свою очередь руководитель комитета по иностранным делам Майкл Маккол выразил возмущение тем, что российские войска устанавливают артиллерию и ракетные системы у границы с Украиной и используют их для атак на украинские города. Он также отметил, что ограничения в использовании определенных видов оружия для Украины, наложенные администрацией, препятствуют ей в эффективной защите.

Однако госсекретарь Блинкен подчеркнул, что США работает над обеспечением Украины необходимыми ресурсами.

В конце концов, Маккол напомнил, что Конгресс США одобрил выделение военной помощи для Украины без ограничений на ее использование, и призвал администрацию пересмотреть свою политику.

Блинкен: США продолжат убеждать Китай отказаться от поддержки рф в войне в Украине