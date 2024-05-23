Україна має приймати власні рішення щодо захисту – Ентоні Блінкен
Київ • УНН
Держсекретар США заявив, що Україна повинна буде приймати власні оборонні рішення щодо ударів американською зброєю по рф, а голова Комітету у закордонних справах закликав змінити політику обмежень на використання Україною певних видів озброєнь.
Держсекретар США заявив, що країна не схвалює ударів по американською зброєю по рф, відтак Україні доведеться ухвалювати власні рішення щодо захисту. Керівник комітету з закордонних справ наголосив на необхідності змінити політику обмежень для України. Про це повідомляє CNBC, передає УНН.
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Під час виступу перед комітетом Палати представників з закордонних справ держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що Сполучені Штати не схвалювали ударів американською зброєю по території рф, але Україні доведеться ухвалювати свої власні рішення.
У свою чергу керівник комітету з закордонних справ Майкл Маккол висловив обурення тим, що російські війська встановлюють артилерію та ракетні системи біля кордону з Україною і використовують їх для атак на українські міста. Він також зазначив, що обмеження у використанні певних видів зброї для України, накладені адміністрацією, перешкоджають їй в ефективному захисті.
Проте держсекретар Блінкен підкреслив, що США працює над забезпеченням України необхідними ресурсами.
Урешті-решт, Маккол нагадав, що Конгрес США схвалив виділення військової допомоги для України без обмежень на її використання, і закликав адміністрацію переглянути свою політику.
Блінкен: США продовжать переконувати Китай відмовитися від підтримки рф у війні в Україні 22.05.24, 10:27 • 19538 переглядiв