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Зеленський назвав найбільшу перевагу, яку має рф

Зеленський назвав найбільшу перевагу, яку має рф

Київ • УНН

 • 61418 перегляди

Зеленський сказав, що найбільша перевага росії полягає в тому, що вони можуть стріляти будь-якою зброєю зі своєї території по українській території, тоді як Україна не може завдати удару по російських системах на російській землі західною зброєю.

В України стало більше FPV-дронів, ніж у росії, проте у рф є перевага у великих дронах. Але найбільша перевага ворога полягає в тому, що вони можуть будь-якою зброєю стріляти зі своєї території по українській. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв’ю французькому інформагентству AFP, передає кореспондент УНН.

Деталі

На запитання, чи є розуміння, коли присутність нової американської допомоги буде відчутна на лінії фронту, Зеленський відповів: "Тут комплекс кроків, які повинні бути. Передусім цей пакет голосувався для того, щоб Україна могла утримувати наступ ворога. Я б не забував, що просто стояти проти російської армії й бити їх, я вважаю, що для цього також  потрібно мати відповідні сили".

Зеленський зазначив, що важливо зменшувати кількість переваг росії.

Ми почали виробництво РЕБів, виробництво дронів, насичуємо сьогодні наші бригади. Тут вже я бачу, що переваги в росії немає, а навпаки у нас дронів, FPV-дронів, стало більше, ніж в них. Я бачу тут нашу перевагу. Далі є технічні моменти – це їх перевага у великих дронах, які висять, все бачать, контролюють й направляють їх артилерію й ми не можемо їх побороти на сьогодні. У нас не вистачає технічних засобів, щоб впоратися із цими "Ланцетами", "Орланами". Над цим потрібно працювати

- розповів Зеленський.

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Зеленський нагадав, що росіяни можуть будь-якою зброєю стріляти зі своєї території по українській.

Це найбільша перевага, яка є у росії. Ми не можемо нічого зробити їх системам, які знаходяться на території росії, західною зброєю. Ми не маємо на це право. Ось вам й відповідь. Будь-яка їх далекобійна зброя - це вже перевага просто, тому що тобі не можна

- сказав Зеленський.

Також він зауважив, що росія повністю бачить Україну, літає своїми дронами на українській території.

Наші дрони прилітають на територію росії. Ми відповідаємо за удари по нашій енергетиці, відповідаємо ударами по їх енергетиці. Але відповідних засобів, щоб повністю бачити, що в них відбувається, супутника тощо такого не має. З нами діляться наші партнери

- заявив Зеленський.

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Анна Мурашко

Анна Мурашко

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