Терор рф не буде залишатися безкарним: Зеленський подякував всім хто виробляє дрони та влучно їх застосовує
Київ • УНН
Україна змушує Росію відповідати за свою агресію, використовуючи безпілотники для нанесення точних ударів по російських військових об'єктах.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком робить так, щоб росія відчувала наслідки й ціну свого зла. Президент подякував всім хто виробляє українські дрони та влучно їх застосовує. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.
Ніколи російський терор не буде залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла. Дякую всім, хто працює заради цього, хто виробляє наші дрони, нашу зброю. І всім, хто її застосовує – застосовує влучно. Дякую вам!
Доповнення
Журналісту УНН джерела повідомляли, що 17 травня внаслідок спільних заходів Головного управління розвідки Міноборони та Служби безпеки України була уражена низка воєнних об’єктів держави-агресорки у новоросійську, туапсе в рф та тимчасово окупованому Севастополі у Криму.
11 травня журналісту УНН джерело повідомляло, що безпілотники Головного управління розвідки Міністерства оборони України атакували волгоградський нафтопереробний завод у росії.