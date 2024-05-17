Терор рф не буде залишатися безкарним: Зеленський подякував всім хто виробляє дрони та влучно їх застосовує

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна крок за кроком робить так, щоб росія відчувала наслідки й ціну свого зла. Президент подякував всім хто виробляє українські дрони та влучно їх застосовує. Про це він сказав у вечірньому відеозверненні, передає УНН.

Ніколи російський терор не буде залишатися безкарним. Ми крок за кроком робимо так, щоб російська держава відчувала наслідки й ціну свого зла. Дякую всім, хто працює заради цього, хто виробляє наші дрони, нашу зброю. І всім, хто її застосовує – застосовує влучно. Дякую вам!